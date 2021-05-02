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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أهم الأخبار.. كهربا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة.. و1032 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

محمود كهربا
محمود كهربا

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية،عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

 

الصحة: 1032 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا .. و63 وفاة


أعلنت وزارة الصحة والسكان،السبت، عن خروج  769 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 171542 حالة حتى اليوم.

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مصرع شخص مجهول الهوية في حادث دهس قطار بقرية بالمحلة


لقى رجل مسن مجهول الهوية مصرعه إثر اصطدامه بقطار على كوبرى السلخانة بقرية محلة أبوعلي التابع لمركز المحلة الكبرى.

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ارتفاع في ضغط الدم .. كهربا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة وينقل إلى المستشفى


تداول رواد السوشيال ميديا صورا لـ محمود كهربا  نجم الأهلي بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة منذ ساعات، نقل على إثرها لأحد المستشفيات.

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مقتل مسئول بالكونغو


اقتحم مسلحون، السبت، أحد المساجد الواقعة في مدينة "بيني" شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وقتلوا مسئولا في أثناء أدائه صلاة العشاء.

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سقوط 7 مصابين.. إطلاق نار بولاية ويسكونسن الأمريكية| فيديو


ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن 7 أشخاص على الأقل أصيبوا في إطلاق نار في كازينو أونيدا بجرين باي التابعة لولاية ويسكونسن الأمريكية.

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