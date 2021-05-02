سقوط 7 مصابين.. إطلاق نار بولاية ويسكونسن الأمريكية| فيديو

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن 7 أشخاص على الأقل أصيبوا في إطلاق نار في كازينو أونيدا بجرين باي التابعة لولاية ويسكونسن الأمريكية.

وقالت شبكة "سي بي إس" الأمريكية إن إطلاق النار وقع في حوالي الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي يوم السبت (01:00 بتوقيت جرينتش يوم الأحد).

قال متحدث باسم أونيدا لشبكة سي بي إس إن إطلاق النار وقع في فندق راديسون إن، المرتبط بالكازينو في جرين باي.

وقالت شبكة "سي بي إس" إن مطلق النار رهن الاعتقال.

في وقت لاحق، أكد المدعي العام لولاية ويسكونسن جوش كول على تويتر أنه لم يعد هناك تهديد للمجتمع المحلي.

وفي حديثها للصحفيين، لم تتمكن بوبي ويبستر، مديرة العلاقات العامة في أونيدا، من تقديم العدد الدقيق للأشخاص المصابين في إطلاق النار.

ولا يزال الدافع وراء إطلاق النار غير واضح. وفي غضون ذلك، ورد أن شهود عيان يقولون إن الجريمة ارتكبها موظف غاضب.

في تحديث لاحق على تويتر، قال الكازينو إنه سيتم إغلاق جميع مواقعه حتى إشعار آخر.