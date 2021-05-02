للإهمال والتقصير.. إيقاف 3 موظفين بالإدارة الهندسية بالزقازيق عن العمل

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 2611 لسنه 2021 بوقف "م . ع . أ " رئيس قسم التنظيم بالإدارة الهندسية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق و"أ. م. ب" مشرف بقسم التنظيم بالإدارة الهندسية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق و"ع. م. ك" مشرف بقسم التنظيم بالإدارة الهندسية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق عن العمل احتياطياً لمدة ثلاثة أشهر لحين إنتهاء التحقيق معهم أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف بسبب الإهمال والتقصير في العمل.

وأوضح محافظ الشرقية أنه لن يسمح بأي إهمال أو تراخي في العمل خلال الفترة الحالية مؤكداً علي ضرورة بذل المزيد من العمل والجهد والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

على جانب آخر، قررت نيابة قسم ثانى الزقازيق حبس أب بائع متجول، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بعتريض حياة نجليه للخطر وتعديه عليهما بالضرب المبرح وتحرير محضر بالواقعة.

تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا لقسم شرطة ثان الزقازيق من "س ف" 31 عاما تتهم زوجها بائع متجول 35 عاما، بتعذيب نجليه "م" 9 سنوات و"ز" 7 سنوات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7559 جنح قسم ثان الزقازيق.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات أن الأبوين منفصلين والأم متزوجة وتعيش مع زوجها، والطفلان مع والدهما وأنه دائم التعدى عليهما بالضرب المبرح حتى أحدث عاهة مستديمة للطفل الاول، وتعاطي الأب مواد مخدرة.

تم ضبط الأب والتحفظ عليه وإحالته الي النيابة العامة والتى قررت عرض الطفلين على الطب الشرعى لبيان ما بهما من إصابات وحبس الأب وإجراء تحليل مخدرات له، وإيداع الطفلين إحدى دور الرعاية.