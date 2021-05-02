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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وضعت توأماً.. نجاح عملية ولادة قيصرية لمصابة بكورونا فى مستشفى الغردقة العام

التؤام بعد ولادتها
التؤام بعد ولادتها

أعلن الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر نجاح فريق طبي بمستشفى الغردقة العام  في إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا ووضعت توأمين داخل المستشفى وحالة الأم والأطفال بصحة جيدة.

أجريت عملية الولادة تحت إشراف فريق طبي متخصص في مكافحة العدوى وإجراءات احترازية ووقائية صارمه وفريق طبي من اخصائى النساء والتوليد والتخدير والأطفال، وبمعاونة  فريق التمريض وهم :-د/أحمد إبراهيم فهيم  أخصائي نسا وتوليد، ود.عبدالعزيز محمود  طبيب مقيم نساء، ود.عبدالله جاد طبيب مقيم نساء، ود.اسلام محمد  طبيب مقيم نساء، ود.مصطفى عبداللاه أخصائي تخدير، ود.احمد فتحي طبيب مقيم أطفال.
وأكد أن الأم والطفلين بصحة جيدة ،وهذه أول حالة ولادة بالمستشفى لسيدة مصابة لفيروس كورونا تحمل فى توأمين.
وأضاف أنه تم  وضع الأم داخل غرفة عزل منفصلة، وتقديم الرعاية الطبية للطفلين بإشراف طاقم طبي داخل حضانة الأطفال بالمستشفى، وخضعوا للرعاية  بقسم الحضانات بالمستشفى للملاحظة فقط، مشيرًا إلى أنه تم تطهير غرفة العمليات قبل وبعد إجراء العملية، طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في مثل هذه الحالات.

البحر الأحمر الغردقة مستشفى الغردقة العام محافظ البحر الأحمر الدكتور مصطفى مدبولى

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