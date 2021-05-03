إيران تسجل قفزة كبيرة في إصابات الوباء ..والوفيات تلامس الـ 400 شخص

في شهر واحد

ارتفعت الأعداد المصابة بفيروس كورونا المستجد في إيران لتسجل رقمًا مرتفعًا خلال 24 ساعة ما يجعل البلد الواقع في آسيا، واحد من بؤر المرض في المنطقة.

ووصلت أعداد المصابين بالمرض اليوم في إيران إلى 20732 إصابة جديدة بفيروس كورونا و391 وفاة،جراء فيروس كورونا.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، اليوم الاثنين، بلغ العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد 2.555.587، كما ارتفعت الوفيات إلى 72875 حالة وفاة.

وأضافت لاري بأن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا حتى الآن بلغ 2.004.949 شخصا، مشيرة إلى أن 5461 من المصابين في حالة حرجة.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الصحة أن مليون و251 الفا و899 جرعة من اللقاح المضاد لكورونا تم تطعيمها للمواطنين حتى الآن.

ومنذ أسبوع سجلت إيران 496 حالة وفاة كأعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة.

وبالأمس، قررت السلطات الباكستانية، إغلاق حدودها البرية مع أفغانستان وإيران المجاورتين للحد من انتشار فيروس كورونا.

جاء هذا القرار خلال اجتماع مركز القيادة الوطني المعني بمراقبة تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم، والذي راجع مسببات الطفرة الجديدة التي تشهدها باكستان في أعداد الإصابات اليومية بالفيروس، وظهور النسخ المتحورة للفيروس، والإجراءات اللازمة التي يجب تطبيقها للحد من انتشار الفيروس.

وأوضح بيان عقب الاجتماع أنه تقرر إغلاق جميع المنافذ البرية الباكستانية المشتركة مع أفغانستان وإيران ابتداءً من الخامس من مايو الجاري.

ومنذ شهر وتشهد إيران تزايدًا في أعداد المصابين والوفيات التي تضاعفت بمثابة الضعف في شهر واحد، فقبل شهر كانت الأعداد اليومية للإصابات قرابة ال10 آلاف يوميًا، أما اليوم الإثنين فكسرت حاجز ال20 ألف إصابة.

كما زادت الوفيات عن الضعف فبعدما كانت أكثر من 150 حالة يوميًا، تلامس الآن الـ400 وفاة يوميًا، وهو ارتفاع كبير في شهر واحد.

وسبق إن أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، إن البلادتمر بموجة رابعة من كورونا ستكون أسرع تفشيا من الموجات السابقة التي راح ضحيتها الكثير.