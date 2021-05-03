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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شم النسيم بدون احتفالات.. مدير أمن سوهاج يتفقد تنفيذ إجراءات مواجهة كورونا

صدى البلد

تفقد اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تنفيذ إجراءات الغلق خلال شم النسيم بالكورنيش الشرقي بالمحافظة، لمنع التجمعات والزحام، حرصًا على سلامة وأمن المواطنين لتلاشي عدوى فيروس كورونا الذي إجتاح محافظة سوهاج مؤخرا.

وشدد مدير أمن سوهاج على غلق الحدائق العامة ووضع الحواجز الأمنية أعلى الكورنيش الشرقي بسوهاج، خلال فترة أعياد الربيع، لضمان التباعد الجسدي بين المواطنين من خلال الحد من التجمعات والزحام بالشوارع، للحفاظ على أمن وسلامة الأهالي والأبناء.

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كاميرا "صدى البلد" رصدت عددًا من الصور ظهر فيها الكورنيش الشرقي خاليًا تمامًا من المارة، مع وجود حواجز أمنية لمنع المواطنين من المرور أعلاه، كما تجد سيارة الشرطة تُنير المنطقة من ناحية كوبري أخميم، مما يبث الشعور بالطمأنينة إلى قلوب الأهالي وقت هذه الأعياد.

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سوهاج كورونا مدير امن سوهاج عيد المرور وزير الداخلية

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