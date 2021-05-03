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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الحلقة 21 من مسلسل موسى

من الطحال لـ كوشة موسى.. تطورات درامية فى علاقة أحمد سعد وسمية الخشاب

احمد سعد و سمية الخشاب
احمد سعد و سمية الخشاب ومحمد رمضان

بشكل مفاجئ ودون أي مقدمات، تصدرت النجمة سمية الخشاب والنجم أحمد سعد تريند مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية ، بعد الترويج لـ الحلقة 21 من مسلسل موسى، والتي تتزوج فيها سمية الخشاب " حلاوتهم " من محمد رمضان " موسى " . 

كانت أحداث المسلسل تسير في رتمها الهادئ الذي أحبه الجمهور، بعدما وقع موسى في غرام المعلمة حلاوتهم وقررا الزواج رغم محاولات شقيقها " سيد رجب" للتخلص منه  ، إلا أن الحب كان أقوى وانتهت حلقة أمس على الاستعداد للزواج لينتظر الجمهور الزفاف في حلقة اليوم. 

الحلقة 21 من موسى

وقبل ساعات من عرض الحلقة 21 من مسلسل موسى ، فوجئ الجمهور بصور من الحلقة الجديدة، من زفاف محمد رمضان وسمية الخشاب " موسى و حلاوتهم " ، ضمن السياق الدرامي، ولكن الأكثر غرابة كان ظهور الفنان أحمد سعد معهم في الصور وهو ما أثار اهتمام الجمهور . 

أحمد سعد ظهر كضيف شرف في الحلقة 21 من مسلسل موسى، ليقوم بدور مغني في زفاف موسى وحلاوتهم ، وهو أمر يبدو طبيعيا في العديد من الأعمال الدرامية، لكن هذه المرة كانت مختلفة بالنسبة للجمهور خاصة بعدما حدث من زواج وطلاق وخلافات بين أحمد سعد و سمية الخشاب، عرفها جمهور النجمين بالكامل .

محمد رمضان يفاجئ الجمهور

محمد رمضان قرر إثارة حماس المتابعين لمشاهدة الحلقة 21 من مسلسل موسى ، فقام بنشر صور من الحلقة ، من مشهد الزفاف برفقة أحمد سعد ، نشر سعد نفس الصور وكتب عليها :" فرح موسى فرحتنا كلنا .. مبروك ياحبيب قلبي " . 

الخلافات التي وقعت بين أحمد سعد وسمية الخشاب لم تكن هينة، فقد خرج الطرفان في وسائل الإعلام وتحدثا عن فترة زواجهما وكشفا عن الكثير من التفاصيل التي وقعت خلال زواجهما في 2017 ، وكان من بينها تصريح سمية الخشاب الناري بأنها تعرضت للضرب بشكل مبرح من أحمد سعد وفقدت طحالها بسببه . 

أول ظهور لأحمد سعد وسمية الخشاب

بعد الخلافات وانفصال أحمد سعد وسمية الخشاب، ظهرا معاً لأول مرة في الحلقة 21 من مسلسل موسى اليوم ، ما جعل المتابعين في حالة ذهول مما حدث وكيف ظهر الثنائي معاً مرة اخرى بعد ماجرى بينهما . 

ومن ضمن التكهنات التي فكر فيها متابعي مسلسل موسى ، أن الفنان محمد رمضان نجح في الصلح بين أحمد سعد و سمية الخشاب، ولذلك اختار أن يكون ضيف شرف في حلقة اليوم التي تشهد زفاف موسى وحلاوتهم، خاصة وأن الصور المنتشرة يبدو فيها الثلاثة في حالة سعادة دون استياء وقاموا بنشرها بشكل طبيعي على حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي دون الاهتمام بما يفكر به المتابعون. 

سمية الخشاب حمد سعد محمد رمضان الحلقة 21 من موسى مسلسل موسى

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