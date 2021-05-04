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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

9 مايو .. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول كيفية إعداد الاختبارات الإلكترونية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أطلق  مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان، مجموعة  البرامج التدريبية لشهر مايو 2021، التى تهدف الى  تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.
 

وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين عبر تطبيق زووم و المنصات التعليمية الالكترونية بجامعة حلوان تنفيذ للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .  

ومن هذه الدورات التدريبية يتابع المركز  دورة تدريبية حول كيفية اعداد بنوك الأسئلة و الاختبارات الالكترونية  بنظام الأون لاين عبر برنامج زووم  الساعة العاشرة صباحا حتى ٢ ظهرا يومى ٩ و ١٠ مايو ٢٠٢١ .


وتقام البرامج تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث
 

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جدير بالذكر انه كشف مسؤلو شئون طلاب بكلية هندسة المطرية التابعة لجامعة حلوان عن استعدادات الكلية لتنفيذ امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسى الثانى  لكافة الفرق وسط اجراءات احترازية من كورونا خلال شهر مايو 2021 . 

 

ونوه مسئولو شئون الطلاب بهندسة المطرية الى انه من المقرر ان تبدأ امتحانات الميد تيرم يوم 22 مايو 2021 و تنتهى يوم 27 مايو 2021 ليكون عدد ايام الامتحانات 5 ايام لكل فرقة بالكلية.


وأشار مسئولو شئون الطلاب إلى أنه على جميع الطلاب متابعة الصفحة الرسمية للكلية للاطلاع على جداول الامتحانات و متابعة مستجدات الكلية .

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