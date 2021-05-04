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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهاجم غزل المحلة : "لسه معملناش حاجة كفاية احتفالات"

خالد كساب
خالد كساب

أعرب خالد كساب مهاجم فريق غزل المحلة عن سعادته بالفوز على الأهلي مساء أمس ضمن منافسات بطولة الدورى المصري الممتاز .

 

وكتب كساب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : طول ما ايدينا واحده محدش هيدخل وسطنا افتكرو الكلمة دي كويس ،  ربنا يدمها نعمه علينا كلنا ننسي بقي الماتش دا ونفكر في الي جاي احنا لسه معملناش حاجه كفايه احتفالات


وانتهت مباراة الأهلي ومنافسه غزل المحلة بفوز الأخير بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

 

هدف فوز المحلة جاء في الدقيقة 35 عن طريق لاعبه أشرف سيد من تصوبية صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

ترتيب الاهلي وغزل المحلة  

وبهذا يرتقي فريق غزل المحلة إلى المركز الثامن في ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة.

فيما يظل الأهلي في المركز الثاني بـ37 نقطة، ولم يستغل تعثر الزمالك المتصدر الذي تعادل أول أمس مع بيراميدز.

الأهلى الزمالك غزل المحلة بطولة الدوري المصري

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