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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تطبيق منظومة تراخيص البناء بمطروح

نائب محافظ مطروح تتابع التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية

نائب محافظ مطروح
نائب محافظ مطروح تتابع الاشتراطات البنائية

تابعت الدكتورة دينا عثمان نائب مطروح اليوم الثلاثاء بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة مرسي مطروح بدء التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بالعاصمة مرسي مطروح ضمن 27 مركزا ومدينة بالمحافظات والتي تم اختيارها، وذلك اعتبارا من اليوم 1 مايو 2021 ولمدة شهرين.

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حيث تم تلقى الطلبات بدأ من اليوم الثلاثاء عقب الإجازات الرسمية تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وقالت نائب محافظ مطروح إن البداية الفعلية للتطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة ب27 مركزا ومدينة بالمحافظات، سيكون من اليوم الثلاثاء، نظرًا لتعارض بداية التطبيق المقرر لها 1 مايو الجاري، مع الإجازات الرسمية التي أعلنتها الحكومة أيام السبت والأحد والإثنين بسبب أعياد العمال وشم النسيم وعيد القيامة المجيد للإخوة الأقباط.

وأكدت الدكتورة دينا عثمان بان تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واضحة وصريحة وهو تسهيل الإجراءات للمتقدمين لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، والردود على جميع الاستفسارات والتساؤلات المواطنين في هذا الشأن وتوضيح جميع خطوات التقدم لمنظومة التراخيص، وكذلك التوعية عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووضع اللافتات والبنارات في المركز التكنولوجي.

وأوضحت نائب محافظ مطروح للمواطنين بالمركز التكنولوجي بان أهمية منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة ستضمن الحفاظ على المظهر الحضاري على عكس ما هو الآن من مباني مرتفعة تتوسطها مباني منخفضة أو العكس، حيث إن تطبيق هذه الاشتراطات يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على الحفاظ الأمن الغذائي حيث تحد هذه الاشتراطات من مخالفات البناء التي تسببت على مدار عقود سابقة في إهدار الرقعة الزراعية وتهديد الأمن الغذائي للدولة المصرية في ظل الزيادة السكانية.

كان في استقبال نائب محافظ مطروح خلال تفقدها للمركز التكنولوجي رضا جاب الله رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح ومدير المركز التكنولوجي خدمة المواطنين.

كانت محافظات مصر، أمس بدأت يوم السبت، تطبق المنظومة البنائية الجديدة والتي تتضمن ضوابط واشتراطات البناء وأيضا نظام إصدار التراخيص الجديدة، وذلك على مستوى المدن بمحافظات الجمهورية. وتطبق هذه المنظومة بشكل تجريبي لمدة شهرين على 27 مدينة ومركزا وحيا في نطاق المحافظات، والتي من المقرر بدأ التطبيق الشامل للمنظومة بداية من 1 يوليو المقبل. وتتضمن الاشتراطات الجديدة تحديد ارتفاعات المباني السكنية المطلة على الشوارع على النحو التالي: 1- الشوارع أقل من 8 متر في العرض: (الحد الأقصى للارتفاع بالمتر 10 أمتار - الحد الأقصى للارتفاع بالدور أرضي + دورين ). 2- الشوارع عرض من 8 ل 12 مترا: (الحد الأقصى للارتفاع بالمتر 13 مترا - الحد الأقصى للارتفاع بالدور أرضي + 3 ). 3- الشوارع عرض أكثر من 12 مترا: (الحد الأقصى للارتفاع بالمتر 16 مترا - الحد الأقصى للارتفاع بالدور أرضي + 4 ).

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محافظة مطروح المركز التكنولوجي خدمة المواطنين نائب محافظ مطروح الاشتراطات البنائية

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