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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيان "النجوم" تعقيباً على قرار خصم ثلاث نقاط من الإسماعيلي

صدى البلد

أصدر نادي النجوم لكرة القدم بياناً رسمياً وذلك تعقيباً على قرار خصم ثلاثة نقاط من النادي الإسماعيلي ، وجاء نص البيان كالتالي :~
إن نادي النجوم وبعد أن تم خصم ثلاث نقاط من النادي الإسماعيلي من قبل لجنة الإنضباط بالإتحاد المصري لكرة القدم تنفيذاً لما ينص عليه لوائح الإتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) يؤكد على كامل تمسكه بتنفيذ الحكم العادل الذي صدر من المحكمة الرياضية (CAS) وتم تحصينه من خلال رفض دعوى النادي الإسماعيلي بالطعن أمام المحكمة الفدرالية السويسرية.
وبالرغم من محاولة النادي الإسماعيلي تعطيل تنفيذ هذا الحكم النهائي والبات طوال الفترة السابقة ولمدة أربعة عشر شهراً من تاريخ صدور الحكم 21/2/2021 إلا إننا لم نتبع إلا السير في محازاه القانون واللوائح التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) لتنظيم العلاقة بين الأندية.
حيث حدد الإتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) للاتحادات المحلية مسئولية تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الرياضية الدولية (CAS) أو الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) أو الإتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) وذلك من خلال لجنة الإنضباط بالإتحاد المحلي وذلك لجعل الأندية تلتزم بتنفيذ تلك الأحكام والقرارات دون أي مراوغة أو مماطلة وهو ما عرف بالعقوبات الرياضية التي تساعد على تنفيذ الأحكام.
حيث سميت هذه العقوبات بالعقوبات التدريجية والتي تبدأ بوقف القيد للنادي المخالف ثم يعقب ذلك خصم نقاط مع مهلة للسداد ثم تشديد العقوبة .. إلخ حتى تصل العقوبة الى أعلى درجات العقوبات الرياضية دون سقوط حقوق الخصم المالية الذي حددتها المحكمة.
وبناءاً على ما تقدم ولما كانت المهلة الممنوحة للنادي الإسماعيلي من قبل لجنة الإنضباط بالإتحاد المصري لكرة القدم قد إنتهت بتاريخ 23/3/2021 دون قيام النادي الإسماعيلي بسداد القيمة المحددة ، فإن نادي النجوم قد تقدم اليوم وطبقاً للوائح الإتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) الى الإتحاد المصري لكرة القدم بطلب تشديد العقوبة الى الدرجة الأعلى والمقررة بستة نقاط إضافية.
لذلك فإن نادي النجوم يأمل أن يلتزم مسئولي النادي الإسماعيلي بسرعة تنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية (CAS) بدفع كل المستحقات الناجمة عن الحكم تجنباً  لأي أضرار إضافية قد تكون غائبة عن أذهان القائمين بعمل الشئون القانونية بالنادي الإسماعيلي.
والله من وراء القصد ،،،

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