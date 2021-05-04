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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القصير يستقبل وزير الثروة الحيوانية السوداني في مستهل زيارته للقاهرة

صدى البلد

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد حافظ ابراهيم عبد النبي وزير الثروة الحيوانية بدولة السودان الشقيق والوفد المرافق له لدى وصولهم مطار القاهرة وذلك في مستهل زيارته للقاهرة والتي تستمر لمدة خمسة أيام .


وتأتي الزيارة انطلاقا من رؤية القيادة السياسية في مصر والسودان بتعميق العلاقات بين البلدين الشقيقين .


وسوف يقوم الوزير السوداني بزيارة بعض المعاهد البحثية وكذلك مشروعات الثروة الحيوانية للاطلاع على النهضة التي تشهدها مصر حاليا.

الزراعة مصر والسودان القيادة السياسية استصلاح الاراضى السيد القصير

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