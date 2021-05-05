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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار فئات شيري تيجو 7 موديل 2021 في مصر.. صور

اسعار فئات شيري تيجو
اسعار فئات شيري تيجو 7 موديل 2021 في مصر| صور

تشارك العلامة التجارية الخاصة بشركة شيري الصينية بالعديد من الطرازات داخل صالات العرض، و تتصدر عائلة تيجو القائمة بالكثير من الارقام و التي تدل على الاطلالة الخاصة بكل نسخة، و من بين هذه الاصدارات تأتي النسخة شيري تيجو 7 عبر فئتين فقط من التجهيزات، و هم BASELINE و HIGHLINE لـ موديلات 2021.

زودت شيري تيجو 7 موديل 2021 بمحرك من 4 اسطوانات تيربو، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن بنتج قوة تعادل 145 حصان، مع 210 نيوتن/متر من عزم الدوران، و تستمد العجلات أوامر التسارع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من طراز DCT سداسي السرعات.

و اعتمدت السيارة على قياسات هيكلية بنسبة طول بلغت 4505 مم، و بعرض 1837 مم، و بارتفاع 1670 مم، وقاعدة عجلات بطول 2670 مم، و مساحة تخزين خلفية تقدر نسبتها نحو 414 لتر، بينما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر لكل 100 كم.

و تحتوي شيري تيجو 7 موديل 2021 على فرامل مانعة للانعلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني الخاص بالفرامل EBD، مع نظام صعود الشواهق المنحدرات DBC و HAC، و برنامج ESP الخاص بالتوازن الالكتروني، مع منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS.

و تتوسط قمرة القيادة لـ شيري تيجو 7 موديل 2021 شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و انظمة الملاحة، كما تحتوي على رز ايقاف و تفعيل المحرك، و فتحة سقف للفئة عالية التجهيزات، و مستشعرات ركن و كاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف، و مثبت سرعة، فيما ترتكز على عجلات رياضية بلغ قياسها 18 بوصة.

 

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2021 :

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل BASELINE 2021 محرك 1500سي سي تيربو بسعر 282 ألف جنيه.

 

الفئة الثانية كاملة التجهيزات أوتوماتيك موديل HIGHLINE 2021 محرك 1500 سي سي  تيربو بسعر 306 ألف جنيه.

اسعار فئات شيري تيجو رقم ا قياسي ا مصر شيرى تيجو 7 موديل 2021 EBD الوسائد الهوائية موديلات 2021 موديل 2021 في مصر التجهيزات شيري الصينية

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