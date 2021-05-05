بانجا ينضم لمعسكر المريخ السوداني بالقاهرة

وصل العاصمة المصرية القاهرة، فجر اليوم الأربعاء، المهاجم البوركيني الدولي في صفوف المريخ السوداني، ويند أرنولد بانجا، قادما من بلاده.

وذلك بعد يومين من وصول بعثة المريخ العاصمة المصرية، التي سيخوض فيها الفريق السوداني معسكرا تدريبيا مكثفا، لمدة لا تزيد على أسبوعين، استعدادا لاستئناف منافسات الدوري السوداني.

وقال المريخ إنه يتوقع وصول الدولي السوداني الشاب، عمار طيفور، اليوم الأربعاء، من الولايات المتحدة الأمريكية، التي كان قد ذهب إليها لزيارة أسرته، مستفيدا من فترة الإجازة لمدة أسبوعين.

يذكر أن المريخ بدأ، منذ الاثنين الماضي، تدريباته المكثفة بالقاهرة، في فندق وملاعب نادي حرس الحدود، تحت إشراف مديره الفني الإنجليزي، لي كلارك.