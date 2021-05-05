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رئيس التحرير
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برلمان

بيان برلماني لوزيرة الصحة: رقابتكم غائبة وبيع الأدوية عبر الشوسيال ميديا ضرب الصيدليات فى مقتل

الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

حذر النائب عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب من الانتشار الخطير لصيدليات بيع وتجارة الأدوية جملة وقطاعي عبر وسائل الإعلام وجروبات الواتس اب والفضائيات خاصة فضائيات بير السلم وتتصدرها الأودية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا والأدوية المستوردة والمهربة ، مؤكداً أن هذه الظاهرة انتشرت بصورة رهيبة وضربت الصيدليات الرسمية التى تقوم بدفع الضرائب والرسوم للدولة فى مقتل.

وكشف " خضراوى " فى بيان عاجل قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن أن اصحاب بعض الصيدليات الرسمية اتجهوا لهذا الاسلوب الخطير الذى لايضرب صناعة الدولة والصيدليات فى مقتل ولكن يتسبب فى أمراض خطيرة ترتكب ضد الابرياء الذين يحصلون على أدوية السوشيال ميديا بدون الرجوع للأطباء وربما تؤدى الى مقتل البعض منهم.

ووجه النائب عبد السلام خضراوى حديثه لوزيرة الصحة والسكان قائلاً : " يامعالى الوزيرة .. الاجهزة الرقابية لديكم غائبة خاصة من قطاع الصيدليات داخل الوزارة واصحاب الضمائر الميتة والخربة يستغلون تركيزك على مواجهة فيروس كورونا ويروجون لادويتهم ليلاً ونهاراً عبر العديد من الاعلانات فى الفضائيات ويشارك فيها وللاسف الشديد كبار نجوم الفنانين والرياضيين ".

مؤكداً أن بيع وتداول الأدوية عبر التطبيقات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى أمر مخالف للقانون والمشكلة يلعب فيها الدور الإعلانى الجانب الأكبر من خلال الترويج لأدوية مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل وتوصيلها للمنازل.

وطالب النائب عبد السلام خضراوى باستدعاء وزيرة الصحة والسكان للبرلمان للرد على بيانه العاجل محذراً من استمرار هذه الظاهرة الخطيرة التى تهدد صحة المواطنين وسلامتهم وتضرب صناعة الدواء المصرى فى مقتل اضافة الى عدم حصول خزانة الدولة على الضرائب والرسوم المستحقة نظير هذه التجارة الخفية والمحرمة والمجرمة بالقانون.

صيدليات فيروس كورونا فضائيات بير السلم الأدوية المستوردة الأدوية المهربة

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