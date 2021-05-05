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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

دفاع البرلمان تطالب بفصل كل من يثبت انتماؤه لأى جماعات إرهابية

اللواء أحمد العوضى
اللواء أحمد العوضى ،وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان

قال اللواء أحمد العوضى ، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أن يؤيد أى مشروع قانون يفصل كل من يثبت انتماءه إلى جماعة الإخوان الإرهابية من العاملين فى مؤسسات الدولة.

وأضاف العوضى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن كل من ينتمى لأى جماعات إرهابية وثبت أن يديه تلوثت بدماء المصريين يجب أن يتم فصله من العمل ، لأنه لا يجب أن يعيش على تراب الوطن أعداء البلد ممن تلوثت أيديهم بدماء المصريين.

وكان قد أعلن النائب عبدالفتاح محمد عضو مجلس النواب  أنه سيتقدم بمشروع قانون لفصل كل من يثبت انتمائه إلى جماعة الإخوان الإرهابية من العاملين في مؤسسات الدولة  ‏وكل موظف عامل يتبع الجهاز الإداري للدولة إذا ثبت باليقين انه يقوم بعمل صفحات في وسائل  التواصل الاجتماعي و تقوم هذه الصفحات بالتحريض على الدولة ومؤسساتها او القيادة السياسية أو يقوم بنشر الأكاذيب تحرض  على اجهزة الدولة.

و نصت المادة الأولى على يتم الوقف عن العمل واستبعاد كل من يشتبه به أنه من جماعة الإخوان الإرهابية "وقف مؤقت" لحين الانتهاء من التحقيقات.

كما نصت المادة الثانية على "تجرى  التحقيقات بمعرفة النيابة الإدارية وإذا ثبت انتماءه ‏الموظف او العامل إلى هذه الجماعة يفصل فورا من عمله حرصا على باقي زملائه والمنشآة الصناعية أو الجهة الإدارية التي يعمل بها و التي تصرف له راتبه وتعطي له معاش بعد بلوغه سن التقاعد.

ونصت المادة الثالثة على "‏يفصل كل من يقوم بنشر شائعات مضللة تدعو إلى التحريض أو تعطيل الإنتاج وتعطيل العمل والتشكيك في مؤسسات الدولة و نصت المادة الرابعة على يقصل  كل من يقوم بنشر أخبار كاذبة تحرض على الفوضى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي إذا كان موظف في الدولة.

جماعة الإخوان الإرهابية مؤسسات الدولة دماء المصريين جماعات ارهابية تراب الوطن

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