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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

علماء يعثرون على نبات عيش الغراب بسطح المريخ .. تفاصيل

نبات عيش الغراب على
نبات عيش الغراب على سطح المريخ

في الرحلة الاستكشافية لكوكب المريخ ومعرفة ما يضمه الكوكب الأحمر على سطحه، أظهرت دراسة جديدة أن الصور التي التقطتها مركبة "كوريوسيتي" على سطح المريخ من وكالة ناسا تحتوي على أدلة على نمو  نبات عيش الغراب على الكوكب الأحمر تمامًا مثل كوكب الأرض.

قام علماء الأحياء الدقيقة الدكتور "شينلي وي" من الأكاديمية الصينية للعلوم وعالم الفيزياء الفلكية الدكتور رودولف شيلد من جامعة هارفارد سميثسونيان بتحليل الصور التي أظهرت نمو عيش الغراب على سطحه، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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يدعي "وي" أن الصور المأخوذة من المريخ والتي التقطتها مركبات وكالة ناسا الجوالة وسفن الفضاء التي تدور في مداراتها تظهر على ما يبدو عينات تشبه الفطريات تخرج من تربة المريخ.

يقولون أن الصورة تظهر أحجام وأنواع مختلفة من الفطريات "عيش الغراب" تنمو وتتقلص وتظهر وتختفي على مدى أيام وأسابيع وشهور، وفي أحد الأمثلة ، يقول الفريق إن هناك دليلًا على وجود فطريات تشبه كرات البافبول على الأرض تنمو مجددًا في المسارات التي خلفتها مركبة الفضاء الفضولية التابعة لناسا.

كان المسبار "كيوريوسيتي" التابع لوكالة ناسا يمر على طول فوهة غيل على سطح المريخ منذ أغسطس 2012 ، في مهمة مصممة لدراسة المناخ والجيولوجيا على الكوكب، ويشيرون إلى "araneiforms" النقاط المظلمة في تربة المريخ ، التي تراها "كيوريوسيتي"  كدليل على الفطريات السوداء والعفن والطحالب وأنواع أخرى من الكبريت.

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يقولون إن هذه الأشكال يمكن أن تنمو حتى 980 قدمًا في الربيع عندما تصل درجات الحرارة إلى 42 درجة فهرنهايت خلال النهار وتختفي بحلول الشتاء عندما تنخفض درجات الحرارة إلى -9 فهرنهايت.

يقول مؤلفو الدراسة إن هذا النمط يتكرر كل ربيع والذي قد يمثل مستعمرات ضخمة من الفطريات السوداء والعفن والطحالب والميثانوجينات وأنواع الكبريت التي تنمو على سطح المريخ.

الكوكب الاحمر نبات

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