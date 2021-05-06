اتحاد الكرة يكشف موقفه من طلب الأهلي لحكام أجانب

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، عن موقف الاتحاد من طلب الأهلي لاستقدام حكام أجانب.

وكانت تقارير قد أشارت الى أن "كاف" قرر تأجيل مباريات شهر يونيو بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 الى شهر سبتمبر.

وقال أحمد مجاهد في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" عن رأيه في طلب الأهي والزمالك بشأن استقدام حكام أجانب سواء للقمة أو مباريات الأهلي "ليس تحديا لرغبة أحد، لكن تم إعلان هذا الأمر، التحكيم المصري بخير، والأخطاء واردة، ومؤكد أنها غير متعمدة، نساند التحكيم المصري، ويجب أن يسير الأهلي والزمالك على نفس الخطى".

وتابع: "إن شاء الله مصر ستتواجد تحكيميا في الأولمبياد وإن شاء الله يحدث هذا في مونديال قطر".

وصرح: "المسألة ليست بشأن الأمور المادية فيما يتعلق بالحكام الأجانب، فهناك أندية لا تستطيع طلب هذا الأمر وتحمل النفقات، وبالتالي لن يكون عدلا، متأكد من تقدير الأهلي والزمالك للتحكيم المصري، على الأقل هذا الموسم لن يكون هناك حكام أجانب".

وأضاف "لست طرفا في إيقاف حكم من عدمه، لجنة الحكام هي المنوط بها بأي أمر متعلق بالحكام، ولا أظن أنه تم إيقاف أي حكم بعد المباريات الأخيرة".