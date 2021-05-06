6 علاجات منزلية فعالة لعلاج التهاب الأذن

عالج اذنك

يمكن أن تحدث عدوى الأذن بسبب أي عدوى فيروسية أو بكتيرية، وتؤثر على الجزء الأوسط من أذنك، بسبب تراكم السوائل والالتهابات، يمكن أن تكون عدوى الأذن مؤلمة للغاية.

هناك العديد من العلاجات المنزلية المتاحة، حيث يمكنك استخدام بعض المكونات الطبيعية الشائعة لعلاج فعال لعدوى الأذن.

بعض العلاجات المنزلية لعلاج التهابات الأذن وفقا لما نشره موقع “هيلثي”:

1. الزنجبيل

الزنجبيل هو دواء عشبي تقليدي له خصائص ممتازة مضادة للالتهابات وبالتالي يمكن أن يكون علاجًا منزليًا مفيدًا جدًا لعلاج التهابات الأذن.

يمكنك وضع عصير الزنجبيل أو زيت الزيتون المصفى الذي تم تدفئته بالزنجبيل حول قناة الأذن الخارجية لتخفيف الألم.

ستكون الخاصية المضادة للبكتيريا مفيدة جدًا أيضًا في علاج التهاب الأذن، لا تضع الزنجبيل مباشرة في الأذن.

2. قطرة الأذن

يعد استخدام قطرت الأذن عمومًا أول خط علاج طبيعي يتم استخدامه على الفور إذا لاحظ أي شخص بعض أعراض التهاب الأذن.

أدخل حوالي 5-10 قطرات في الأذن واستلق على جانبك لمدة 15-20 دقيقة مع الأذن المصابة لأعلى، بعد ذلك اغسلها بالماء البارد.

لا داعي للذعر من تكون الفقاعات لأن ذلك سيخرج شمع الأذن من قناة الأذن.

3. زيت شجرة الشاي

يحتوي زيت شجرة الشاي على مضاد للجراثيم، ومطهر، ومضاد للالتهابات، ومضاد للفطريات، مما يساعد في علاج التهاب الأذن.

يمكن استخدام زيت شجرة الشاي بطرق مختلفة لعلاج التهاب الأذن.

أدخل بضع قطرات من الزيت الدافئ في أذنك واحتفظ بها لمدة 10-15 دقيقة قبل شطفها بالماء.

يمكن أن تكون العلاجات لبضعة أيام فعالة جدًا ضد التهاب الأذن.

يجب إجراء اختبار للجلد قبل استخدام هذا الزيت لمنع أي حساسية.



4. تمارين الرقبة

في بعض الأحيان يتم شد العضلات المحيطة بقناة أذنك، وبالتالي فإن أداء تمرين بسيط للرقبة في بعض الأحيان يمكن أن يمنحك الراحة من الألم الذي لا يطاق.

يمكن القيام بذلك عن طريق تدوير رأسك ورقبتك ببطء ورفع كتفك باتجاه أذنك، كرر ذلك إذا كنت متفرغًا طوال اليوم للحصول على تأثير أفضل.

5. زيت الزيتون

هذه الطريقة قديمة ولكنها تفتقر إلى أي دعم من الأدلة العلمية. ومع ذلك، تقول الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أن إضافة بضع قطرات من زيت الزيتون الدافئ آمنة ويمكن أن تكون فعالة بشكل معتدل.

6. الثوم

يستخدم الثوم عادة في الطبخ في جميع أنحاء العالم وهو العلاج الطبيعي الشائع لعدوى الأذن.

الثوم هو جزء من جنس البصل، ويحتوي على مكونات نباتية مهمة تعرف باسم الأليسين والتي لها نشاط جيد جدًا كمضاد للبكتيريا، ويمكن أن تكون فعالة جدًا ضد التهاب الأذن.

يمكن أن يريحك تناول الثوم النيئ من آلام الأذن، لكن إذا كنت تتناول مضادات حيوية فعليك استشارة الطبيب قبل تناول الثوم.