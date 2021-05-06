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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمراجعة تأمين توافر الاكسجين.. لجنة تفتيشية للمرور على مستشفى شبين القناطر المركزي

صدى البلد

قام الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية بتشكيل لجنة موسعة للمرور على مستشفى شبين القناطر المركزي لمراجعة منظومة العمل بها لضمان تقديم الخدمة العلاجية المطلوبة للمرضى خاصة في ظل الموجة الثالثة لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وأيضاً متابعة إجراءات تأمين توافر الاكسجين ومتابعة تواجد الفرق الخاصة بمتابعة منظومة الاكسجين على مدار الساعة والتأكد من تطبيق  إجراءات مكافحة العدوى داخل المستشفى لحماية حالات الاشتباه والأطقم الطبية والفنيين والإداريين والعمال.

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وقام وكيل الوزارة  بالمرور على مختلف أقسام المستشفى، وبدأت اللجنة جولتها بالمرور على قسم الاستقبال ثم قسم العزل والعناية ومتابعة المرضى والتحدث اليهم والاطمئنان على الوجبات الغذائية وكذلك تفقد إجراءات مكافحة العدوى ومتابعة التسجيل الطبي وتوافر ادوية البروتوكول والأدوية والمستلزمات الطبية.          

              
كما تم المرور على قسم الأطفال المبتسرين والتأكيد على سلامة حضانات الأطفال وأجهزة التنفس الصناعي والتغذية الوريدية، وأجهزة تقليل نسبة الصفراء، وأجهزة التدفئة والأشعة التليفزيونية والسينية، وأنظمة التكييف المركزي الذي يوفر التحكم في البكتيريا. 


ثم قامت اللجنة بالمرور على قسم الكلى، وتم التأكد من كفاءة ماكينات الغسيل الكلوي ومتابعة الصيانة الدورية لها، كما تم المرور على محطة مياه الغسيل الكلوي، وتفقد الفلاتر وتواريخ صيانتها. 


وقامت اللجنة أيضا بالمرور على غرفة الغازات ومخزن اسطوانات  الأكسجين بالمستشفى، وتم التأكد من وجود رصيد أكسجين يكفي لمدة لا تقل عن٢٤س وإعادة التعبئة بصفة مستمرة ؛ بالإضافة إلى  مراجعة صيانة شبكات الكهرباء، والإنذار، وإطفاء الحريق، والتغذية للمياه والصرف الصحي.
من جانبها قدمت فرق المرور تقرير عن السلبيات وما تم من إجراءات تصحيحية في الحال كذلك تحويل المقصرين إلى التحقيق.


وفي اجتماع موسع بالمستشفى ناقشت اللجنة بحضور وكيل وزارة الصحة السلبيات والملاحظات التي وجدتها مع مدير المستشفى للعمل على تلافيها مستقبلا، لتوفير الرعاية الطبية الفائقة للمرضى.


فيما اطلعت اللجنة وطالبت إدارة المستشفي بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة، بجانب التطبيق الحازم للإجراءات الاحترازية أثناء دخول وخروج المرضى وعملية نقلهم لعمل التحاليل والفحوصات الطبية، علاوة على انتظام توقيتات تسليم الأدوية المقررة وفقا للبرتوكول العلاجي، فضلاً عن الوجبات الغذائية المناسبة لمرضى العزل.


يذكر أن اللجنة كانت برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من الدكتورة سعاد حتاتة وكيل المديرية والدكتور محمد جمال مدير إدارة المستشفيات والدكتور محمد سعيد مسؤول العناية المركزة والدكتور أسامة مدير إدارة مكافحة العدوى والدكتورة سماح مدير إدارة الجودة و عضو التفتيش الصيدلي و مسؤول المستلزمات و رئيسة التمريض وعضو التفتيش المالي والإداري.

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اخبار محافظة القليوبية وزارة الصحة فيروس كورونا المستجد الأدوية والمستلزمات الطبية وكيل وزارة الصحة

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