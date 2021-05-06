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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فينجادا يصل القاهرة بعد العيد ويجتمع باتحاد الكرة

صدى البلد

يصل إلى القاهرة البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني الجديد لاتحاد الكرة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

ومن المقرر أن يعقد فينجادا اجتماعا مع اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، بعد العيد؛ عقب وصوله إلى القاهرة لتسلم مهام عمله بشكل رسمي.

وأطاحت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، بالدكتور محمود سعد من الإدارة الفنية للجبلاية، رغم موافقته على تخفيض راتبه الشهري، وكفاءته في تطوير مسابقات الناشئين، وحصوله على إشادة من جانب مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ومن المقرر أن يعود فينجادا إلى القاهرة عقب انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك لممارسة مهام عمله؛ بعدما أجبرت الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لفيروس كورونا المدرب البرتغالي على عودته بعد العيد.

ومن المقرر أن يطرح فينجادا خارطة الطريق الخاصة بتطوير مسابقات الناشئين والمنتخبات الخاصة بها في قادم الأيام.

وسبق أن قرر اتحاد الكرة تفعيل عقد البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفنى الجديد، بداية من أول مايو الجاري؛ بعد اعتماد العقد في الاجتماع الأخير للجبلاية.

واتفقت اللجنة الثلاثية مع المدرب البرتغالى على أن يكون مدة العقد سنة واحدة قابلة للتجديد؛ حال موافقة الطرفين، دون أن يتضمن العقد أي شروط جزائية.

يذكر أن حسام البدرى المدير الفني لمنتخب مصر، أكد أن راتب البرتغالى فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة الذي يفوقه، لا يشغل باله إطلاقا، رافضا وجود إشراف من المدرب البرتغالى على المنتخب الأول.

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