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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كوفيد 25 الحلقة 9.. مصاب بالفيروس يقتل ميدو عادل

صدى البلد

بدأت الحلقة التاسعة من مسلسل "كوفيد 25"، بإكتشاف يوسف الشريف الغرفة التى يقوم فيها الأطباء بتجربة لقاح الفيروس الجديد على بعض البشر، وبعدها أعلنت الحكومة عن إستلام 2 مليون جرعة لقاح لمواجهة الفيروس، ولكن يوسف الشريف مازال يبحث وراء مايحدث، وأكتشف أن اللقاح المعلن عنه لافاعليه له، وفي نهاية الحلقة يهاجم أحد المصابين ميدو عادل ويقتله.

مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.

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قنوات العرض  قناة "أون" الساعة 12 ونصف بعد منتصف الليل، والإعادة 7 صباحا و11 ونصف صباحا.

قناة "أون دراما" الساعة 2 مساء، والإعادة 9 ونصف مساء، و6 ونصف مساء.

قناة "الحياة" الساعة 6:30 مساء، والإعادة 5:30، و10:00 صباحا

قناة "الحياة دراما" الساعة 8:00 مساء، والإعادة 4 صباحا، و7:30 مساء، و3:00 عصرا

قناة "روتانا خليجية" الساعة 9:00 مساء، والإعادة 9:30 صباحا

القناة الأولى بالتليفزيون المصري الساعة 7:45 مساء، والإعادة 2:00 و10:15 صباحا

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