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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل نسل الأغراب الحلقة 24.. القبض على غفران الغريب

لحظة القبض علي غفران
لحظة القبض علي غفران الغريب

شهدت الحلقة الـ24 من مسلسل "نسل الأغراب " العديد من الأحداث المثيرة ؛ حيث أمر غفران الغريب رجاله أن يطلقوا النار على ريم سامي " فاطمة"، لكي ينهي الحرب التي ستقوم بين ابنيه حمزة وسليم.

 

وفور علم حمزة بالخبر ثار في وجه أبيه غفران وأكد له أن الأيام القادمة ستكون بحر دماء وسيأخذ حق فاطمة.


وذهب حمزة إلى المستشفي من أجل زيارة فاطمة، حيث شهدت مواجهة أخرى بين عساف وابنه.

 

وأثناء تخطيط غفران الغريب للتخلص من عساف الغريب ؛ فاجأه على الغريب بالقبض عليه بتهمة إتجاره في المخدرات.

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مسلسل نسل الأغراب الحلقة 23.. الكشف عن مكان أرض أفيون غفران الغريب


 

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ايه الجمدان ده يا عساف ... نسل الأغراب يتصدر ترند تويتر .. شاهد

قصة مسلسل نسل الأغراب

 

مسلسسل «نسل الأغراب»، ينتمي إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.

 

ويُمثل «نسل الأغراب»، التجربة الأولى لـ أمير كرارة، في الدراما الصعيدية، إذ خضع لجلسات تحضيرية من أجل التدريب على التحدث باللهجة الصعيدية، دون أي صعوبات،  على عكس الفنان أحمد السقا، الذي جسد دور صعيدي في كثير من الأعمال الفنية سواء السينما أو التليفزيون، لعلّ أبرزها فيلم «الجزيرة».

 

أبطال مسلسل نسل الأغراب في رمضان 2021

مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة كلّ من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

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