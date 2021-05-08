خالد سليم يتبرع بـ ١٠٠ ألف جنيه لمستشفى 500 500.. فيديو

حل المطرب خالد سليم ضيفا على الإعلامية رزان مغربي والإعلامي مهيب عبد الهادي في برنامج “ مهيب ورزان في رمضان ” المذاع على قناة " إم بي سي مصر ".

وتبرع المطرب خالد سليم، بـ 100 ألف جنيه لمستشفى ٥٠٠ ٥٠٠ لعلاج الأورام ، خلال مشاركته في حلقة البرنامج.

وشارك المطرب خالد سليم في فقرات ترفيهية كثيرة خلال استضافتها في حلقة اليوم من برنامج “ مهيب ورزان في رمضان ”.

وتابع المطرب خالد سليم أن أول تجربة سينمائية كان فيلم “سنة أولى نصب” واعتبره من الأفلام المميزة.

وأشار سليم إلى أنه قام بأداء عدد من الأغاني خلال الفترة الأخيرة منها “لسة كبير” في عام 2019