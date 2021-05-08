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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحث عن آخرين.. انتشال 3 جثث في حادث غرق تروسيكل يقل 12 من العمالة اليومية بالإسكندرية

انتشال 3 جثث في حادث
انتشال 3 جثث في حادث غرق التروسيكل

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية، في انتشال 3 جثث بعد غرقهم في حادث تروسيكل بالعامرية اليوم السبت.

 

وغرق 5 أشخاص بترعة ناصر بمنطقة العامرية في الإسكندرية، ونجحت قوات الإنقاذ في انقاذ 7 أخرين سقط بهم تروسيكل يقل عددًا من عمال اليومية في ترعة ناصر بحي العامرية ثان.

 

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي بسقوط تروسيكل في ترعة بالعامرية.

 

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وعلى الفور، هرع ضباط قسم شرطة العامرية ثان وقوات الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.



وتبين من الفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق التروسيكل الذي كان يقل 12 عاملا من عمال اليومية ما أدي إلى سقوطه فى ترعة مشروع ناصر بمنطقة محطة أربعة بالعامرية.



ونجحت القوات في إنقاذ 7 عمال بينما غرق 5 آخرين وتم انتشال 3 جثامين وجارى البحث عن الباقيين داخل مياه الترعة.

 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

اخبار المحافظات أحبار محافظة الإسكندرية الإنقاذ النهرى حادث غرق العامرية ثان

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