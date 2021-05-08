عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة يستقبل سيدة أمريكية حلمت بزيارة مصر

صدى البلد

استقبل، صباح اليوم السبت، بمطار القاهرة الدولي أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، الأمريكية جلوريا والكر وعائلتها، والتي جاءت من ولاية فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق حلم عمرها وهو زيارة مصر ومشاهدة أهرامات الجيزة برفقة أسرتها.

 

كانت السيدة جلوريا والكر على مدار الفترة القليلة الماضية محط أنظار العالم حيث تناقلت العديد من وسائل الإعلام العالمية والإقليمية قصتها بصورة واسعة، حين أفصح إبنها داستن فيتالي على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن رغبة والدته المصابة بمرض السرطان في زيارة مصر ومشاهدة أهرامات الجيزة وخاصة هرم خوفو العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع القديمة، واصفاً هذه الزيارة بأنها أمنيتها الوحيدة وحلم حياتها.

 

رحب أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة بالسيدة الأمريكية وعائلتها، ناقلاً إليها تحيات الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وحرص الوزير على أن يقوم بلقائها خلال زيارتها لمصر، وخالص تمنياته لها بقضاء رحلة ممتعة في مصر والاستمتاع بشواطئها الخلابة وشمسها الدافئة وجوها الصحي وزيارة مواقعها السياحية والأثرية الفريدة، متمنياً لها أيضاً تمام الصحة والتعافي التام.

 

وأشار أحمد يوسف إلى أن هذه الزيارة تحمل بين طياتها بعداً إنسانياً، وتعكس أيضاً شكلاً من أشكال الولع بالحضارة المصرية القديمة، وما تحمله مصر من سحر خاص في نفوس الكثيرين الذين يرغبون بزيارتها بل وتكرار الزيارة إليها، وهو ما جعلها ضمن وجهاتهم السياحية المفضلة حول العالم.

 

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على حرص وزارة السياحة والآثار على تقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات اللوجيستية والمعنوية للسيدة الأمريكية وأسرتها بالأماكن السياحية والأثرية والمتاحف التي سيقوموا بزيارتها في مصر لجعل هذه الرحلة ممتعة.

 

 تستغرق رحلة السيدة جلوريا والكر وعائلتها في مصر أسبوعاً، تتضمن زيارة أهم المعالم السياحية والأثرية في محافظتي القاهرة وجنوب سيناء.

 

أعرب داستن عن امتنانه لاهتمام الدولة المصرية وحرص وزارة السياحة والآثار على استقبالهم وتقديم الهدايا التذكارية لهم، مؤكداً على أنه زار مصر في عام ٢٠١٨ ولم ينس ما لمسه من ود وحسن ضيافة وكرم من أهلها، بجانب ما تتمتع به مصر من جاذبية خاصة ومقومات سياحية وأثرية رائعة وفريدة.

 

كما أعرب أفراد العائلة، البالغ عددها ١٤ فرداً، عن بالغ سعادتهم لتحقيق حلم السيدة جلوريا والكر في زيارة مصر خاصة بعد مواجهتهم عدد من الصعوبات منها القيود المفروضة بسبب مرضها وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وتكاليف السفر.
 

الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

ترشيحاتنا

حياة كريمة تسدد ديون جرجس وتدعمه بـ ورشة لإصلاح الدراجات

مفتي الجمهورية: لابد من الرجوع للطبيب الثقة في الحالات التي تتطلب الإفطار

قاتل للنفس الأخير.. ماذا قال المسماري إرهابي الواحات عن بطولة ضابط مصري

أدعية ليلة القدر عند سماع أذان المغرب .. 59 دعاء رددها النبي ليلة 27 رمضان

بينها القاهرة والإسكندرية.. الطيران السعودي يستأنف رحلاته لـ 43 مطارا دوليا

دعاء إفطار الصائم عند غيره .. 9 كلمات حث عليها النبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. شاهد الصاروخ الصيني التائه يقترب من الأرض في مشهد مرعب

قرب مصر.. إعلان الطوارئ بدولة عربية استعداداً لسقوط الصاروخ الصيني

وجهة محتملة جديدة.. الصاروخ الصيني التائه سيسقط غداً الأحد في هذا المكان

تطور خطير.. الفضاء الروسية تحدد موعد ومكان سقوط الصاروخ الصيني التائه|شاهد

إصابة ثلاث أشخاص بينهم أمينى شرطة فى انقلاب سيارة على طريق جمصة

البحوث الفلكية يعلن أول أيام عيد الفطر المبارك

الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وسقوط الأمطار.. شاهد

عامل ينتحر بالدقهلية رفضت والدته زواجه لصغر سنه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنسيقية شباب الأحزاب تحقق حلم أمريكية مصابة بالسرطان في زيارة مصر

امرأة تكتشف مخابئ مرعبة في منزلها الجديد.. شاهد ماذا وجدت بداخلها .. صور

احذري السكر.. هؤلاء النساء الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء

من هاتف والدته.. طفل يشتري بـ39 ألف جنيه مصاصات سبونج بوب|صور

فيديو

فيديوجراف.. ماذا يحدث في حي الشيخ جراح على يد الإسرائيليين؟

أماكن متوقعة لسقوط الصاروخ الصيني "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديوجراف.. ضوابط صلاة عيد الفطر 2021

المزيد

ساحة رأي

محمد صبري يكتب: الاختيار مش اختيار

بيري محمد تكتب: حديث مع الروح

د. عصام الهادى يكتب: الدعاء والليالى العشر

د. صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: الصِّيام

رحاب حمدي عبدالنبي تكتب: يوم العيد

مصطفى الشيمى يكتب : شروق ... !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ