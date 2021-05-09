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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عن طريق شبكات ووكلاء

اليمن: إيران لا تزال تهرب الأسلحة لـ الحوثيين

صدى البلد

أكدت وزارة الإعلام اليمنية التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، أن إيران لا تزال تدعم مليشيا الحوثي الإرهابية على الرغم من الحظر الدولي عليها، وإنكار طهران المتواصل.

وفي بيان، قالت وزارة الإعلام اليمنية إن إيران لم تتوقف عن تهريب الأسلحة إلى مليشيا الحوثي الانقلابية.

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وأضافت أن هناك شبكات إيرانية تواصل تهريب الأسلحة للحوثيين في اليمن.

وتابعت أن هناك وكلاء لإيران مختصون في تهريب الأسلحة إلى مليشيا الحوثي الإرهابية.

إلى ذلك، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، فجر الأحد، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مسيرة" مفخخة، أطلقت باتجاه خميس مشيط السعودية.

وقال التحالف، إنه يتخذ الإجراءات العملياتية؛ للتعامل مع مصادر التهديد، لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

ويوم أمس، اعترض التحالف العربي ودمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط جنوب السعودية.

اليمن الحوثي ايران السعودية التحالف العربي لدعم الشرعية

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