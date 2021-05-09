عاجل.. أمين عمر حكما لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة، إدارة مباراة الأهلي والزمالك المقرر غدا لها في الأسبوع الحادي والعشرين لبطولة الدوري الممتاز، إلى الحكم الدولي أمين عمر.

وضم طاقم الحكام كلا من أمين عمر حكم ساحة، ويعاونه يوسف البساطى وهانى عبد الفتاح مساعدين، وأحمد الغندور حكما رابعا، ومحمود عاشور حكما لتقنية الفيديو، ومحمود بسيونى حكم مساعد فيديو.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدوري برصيد 44 نقطة ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 40 نقطة وله مباراتين مؤجلتين. وكان الأهلي قد حسم مباراة الدور الأول باستاد القاهرة بالفوز 2-1.