بعد عرضها في الاختيار 2.. القصة الكاملة لتفجير الدرب الأحمر واستشهاد المقدم رامي هلال

عرضت حلقة اليوم من مسلسل الاختيار 2 تفجير إرهابي لنفسه بمنطقة الدرب الأحمر أثناء محاولة ضباط الأمن الوطني إلقاء القبض عليه ما أسفر عن استشهاد المقدم رامي هلال بالأمن الوطني وأمين شرطة من قسم الدرب الأحمر وأمين شرطة عمرو محمد من الأمن الوطني وأصيب مواطنان آخران.

في يوم 15 فبراير ٢٠١٩ دوي انفجار بميدان الجيزة بالقرب من مسجد الاستقامة عقب صلاة الجمعة مباشرة، وأصدرت وزارة الداخلية بيانا صرحت فيه أنه بتاريخ الجمعة الموافق 15 الجارى، قامت عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية بمحاولة إستهداف قول أمنى بعبوة بدائية الصنع بمحيط مسجد الاستقامة بميدان الجيزة قام على الفور خبراء المفرقعات من قوات الحماية المدنية ، بإبطال مفعولها.

عقب الانتهاء من رفع آثار الانفجار وتأمين المنطقة والتأكد من عدم وجود متفجرات أخرى شكلت وزارة الداخلية فريق بحث رفيع المستوي من قطاع الأمن الوطني ومباحث الجيزة للتوصل إلى هوية ملقي العبوة الناسفة، علي مدار النصف اليوم الثاني من الجمعة 15 فبراير بدأ فريق البحث تنفيذ بنود خطة البحث والتي استمرت حتي يوم 18 فبراير حيث نجح الضباط خلال 72 ساعة في رصد خط سير الارهابي بالكامل منذ ظهوره أعلى كوبري الجيزة المعدني يقوم بإلقاء العبوة الناسفة تجاه القول الأمني.

بتقنيات عالية للغاية وطريقة فحص دقيقة ومميزة وبأسلوب معين اتبعه ضباط الأمن الوطني تم تتبع مسار الارهابي من الجيزة وصولا الي محطته الاخيرة بمنطقة الدرب الأحمر حيث أظهرته كاميرات مراقبة علي طول خط السير بملامحه الجسدية المحددة رغم اخفاؤه وجهه ب "كمامة طبية" مستقلا دراجة هوائية حاملا حقيبة متوسطة الحجم علي ظهره.

يوم 18 فبراير الساعة التاسعة مساء كانت المحطة قبل الاخيرة لتحديد مكانه وهويته ما رصدته كاميرات مراقبة المتحف الإسلامي المواجه لمديرية أمن القاهرة بمرور الإرهابي بدراجته متوجها الى داخل منطقة الدرب الأحمر.. من تلك النقطة تولي ضباط قطاع الأمن الوطني بالقاهرة وقسم شرطة الجمالية والدرب الأحمر التعامل مع تلك المعلومات والصور حيث بدأت التوغل داخل دروب المنطقة من الداخل لتحديد الشارع او المنزل الذي لجأ اليه الإرهابي.

نجحت التحريات وخطة البحث في التوصل الى اخر محطة للارهابي بمنطقة الكحكيين فتحركت مأمورية ترأسها المقدم رامي هلال ضابط الأمن الوطني مدعما بضباط وأفراد شرطة من قسمي الدرب الأحمر والجمالية وأثناء فحص كاميرا مراقبة أمام محل "حلاق" شاهد الضباط المتهم المستهدف يخرج من احد المنازل بذات الهيئة التي رصدته الكاميرات بها.. أسرعت القوة الامنية تجاه المتهم لضبطه والذي ما أن شاهدهم قام بتفجير نفسه ليطيح بهم جميعا مخلفا وراءه 3 شهداء المقدم رامي هلال وأميني الشرطة محمود ابو اليزيد من قوة قسم الدرب الاحمر وعمرو محمد السيد من قطاع الأمن الوطني، بخلاف مصابين طبقا لما اوردته وزارة الداخلية في بيانها حول الحادث والذي تضمن انه فى إطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف تمركز أمني أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الماضية، أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.

وقامت قوات الأمن بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته، مما أسفر عن مصرع الإرهابي، واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطنى، وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة 3 ضباط من الأمن الوطنى ، ومباحث القاهرة ، وضباط الأمن العام.

عقب تفجير الانتحاري نفسه تحولت المنطقة إلى ثكنة عسكرية تولت تأمين فرق النيابة العامة من نيابة أمن الدولة العليا ونيابة حوادث جنوب القاهرة خلال إجراء المعاينة التصويرية لموقع الحادث.. تولي خبراء الادلة الجنائية رفع بقايا الانفجار لتحديد ماهيته وما اذا كان ناتجا عن عبوة او حزاما ناسفا واثناء الفحص فتشت اجهزة الامن منزل المتهم ليتم العثور علي كمية ضخمة من المتفجرات وبحلول الساعة الواحدة صباحا تولت اجهزة الأمن اخلاء المنزل والمنطقة بالكامل وسحب القوات لمسافة بعيدة ليتوجه خبراء المفرقعات بمفردهم الي المنزل لتفكيك وتأمين تلك المواد المتفجرة خشية الانفجار بالمنطقة وإحداث كارثة.

خلال ما يقرب من 8 ساعات متواصلة قام خبراء المفرقعات مستعينين ب "روبوت" تفكيك قنبلة ب "تايمر" أعدها الارهابي قبل تفجير نفسه بالإضافة إلى تأمين كافة المواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات.. في الساعات المبكرة من صباح اليوم التالي غادرت منطقة الدرب الأحمر معدات خبراء المفرقعات بعد الانتهاء من تمشيط المنطقة بالكامل وتأكد خلوها من المتفجرات.

أجرت نيابة أمن الدولة العليا، بمعاونة نيابة جنوب القاهرة، معاينة لموقع الحادث، بناءًا علي تعليمات النائب العام المستشار نبيل صادق، الذي أصدر تعليماته عقب وقوع الحادث مباشرة، وذلك بحضور فريق من خبراء الأدلة الجنائية، والمعمل الجنائي وخبراء المفرقعات، والذين تحفظوا علي مواد كيميائية وعبوات تم إيجادها داخل منزل المتهم تستخدم فى صناعة العبوات الناسفة.

وباشر فريق من النيابة الاستماع إلى أقوال شهود العيان بالمنطقة، والمصابين، ومناقشتهم حول طبيعة الإرهابي الحسن عبدالله العراقي، والأماكن التي يتردد عليها.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية، إجراء تحريات واسعة حول المتهم الحسن عبدالله نجل الطبيب الموجود بأمريكا، وعلاقة المتهم بأهالي المنطقة والأماكن التي يتردد عليها خلال الآونة الأخيرة، وكيفية حصوله علي المواد المتفجرة، وصناعتها داخل منزله، وكتابة تقرير وافٍ حول السجل الأمني للمتهم.

وكلفت النيابة الطب الشرعي بتشريح أشلاء الانتحاري لتحديد سبب الوفاة ونوع المادة التفجيرية التي استخدمها في تفجير نفسه بالاضافة الي تشريح جثامين الشهداء الثلاثة.