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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ضل راجل الحلقة 28.. خروج سليم من الحبس وكابتن جلال يخطف زوجته

نور وياسر جلال في
نور وياسر جلال في كواليس مسلسل ضل راجل

أصبحت أحداث مسلسل ضل راجل تشهد المزيد من المواقف التي تستدعي الأكشن والإثارة، وحملت الحلقة 28 الكثير من هذه المشاهد منذ بدايتها وحتى نهايتها. 

حاول عمرو صديق سليم العثور على كابتن جلال بعد إطلاق الرصاص عليه في الحلقة الماضية من مسلسل ضل راجل لكنه فشل في الوصول إليه فقرر خداع صديقه خالد ليعرف مكان تواجده. 

أقنع عمرو خالد بالحصول على أموال وتقديمها لصديقه لمساعدته في محنته بعدما أخبره بوفاة الطفلة الرضيعة التي اختطفها والد غادة في حلقة سابقة، وبالفعل وصل خالد إلى كابتن جلال في الفندق لكن رجال عمرو كانوا خلفه. 

تمكن كابتن جلال وصديقه خالد والطبيبة ملك من الهرب من الرجال المسلحين بعد مشهد ضرب نار متبادل بينهم، وعاد إلى شقة الطبيبة ملك لرؤية بناته ثم ترك قسيمة الزواج العرفي وفيديو حادث ابنته أمانة لديها. 

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خرج سليم النجار من الحبس بعد عدم ثبوت اتهام خطف الطفلة ضده في المحضر المقدم من شهد زوجته الأولى، وعلم بوفاة صديقه نتيجة جرعة مخدرات زائدة، وتفرق شمل المجموعة التي تسببت في قصة أحداث مسلسل ضل راجل من البداية. 

خرجت غادة زوجة سليم النجار الثانية من منزلها فاختبأ كابتن جلال في سيارتها، ثم رفع السلاح عليها لتهديدها واختطافها مثلما فعل والدها مع حفيدته، في الوقت الذي علم فيه سليم أن والدته كتبت توكيل لعمرو صديقه للتصرف في شئون الشركة دون علمه. 

ضل راجل ياسر جلال نيرمين الفقي نور رنا رئيس محمد إبراهيم يسري

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