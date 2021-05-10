كندا تعلن إعادة فتح مطار فانكوفر عقب إطلاق نار بداخله

أعلنت السلطات الكندية، اليوم الإثنين، إعادة فتح مطار فانكوفر وذلك عقب إطلاق نار داخل المطار.

وقالت السلطات الكندية إنها تبحث عن أشخاص يشتبه في تورطهم بإطلاق النار في مطار فانكوفر.

ومن ناحية أخرى، انتشر مرض جديد في غرب العالم، يهاجم الدماغ مباشرة، ويبشر بأنه قد يكون وباءً جديدًا، حيث لاحظ الأطباء في كندا ظهور العديد من الأعراض الغريبة على المرضى القاتلة والتي تجعلهم يواجهون مصيرهم في غضون ساعات.



ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، اكتشف الأطباء في كندا أن هذه الأعراض مشابهة لأعراض مرض «كروتزفيلد جاكوب»، وهي حالة قاتلة نادرة تهاجم الدماغ، ومنهم رجل ستيني يدعى "روجر إليس" كان يتمتع بصحة جيدة ثم تدهورت حالته الصحية، ويقول ابنه: "كان يعاني من أوهام وهلوسة ونقص في الوزن وعدوانية وتكرار الكلام".