عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تطبيقا للإجراءات الاحترازية.. الجيزة تشن حملات واسعة في الأحياء لضبط المخالفين

محافظة الجيزة
محافظة الجيزة

قام حى بولاق الدكرور بشن حملة مكبرة بالقطاعين الشمالى والجنوبى للحى والتى أسفرت عن تحرير 32 محضر عدم ارتداء كمامة ومصادرة 277 كرسى و2 سماعة و3 شيش و 4أنبوبة بوتاجاز و4 ميزان و4 سلم و8 استاند و11 طاولة و 12 شمسية و 13 ثلاجة و 14 طقطوقة.

جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وفى إطار المجهودات اليومية لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والالتزام بمواعيد الغلق.

وفى ذات السياق وبنطاق حى الدقى تم التحفظ على 2 من مالكى المقاهى المخالفة بمعرفة قوات الأمن وغلق 3 محال لمخالفتهم مواعيد الغلق و تحرير 6 محاضر عدم ارتداء كمامة و6 حاضر إشغال طريق وضبط 2 سيارة ميكروباص للتحميل خارج الموقف.

كما تمكن حي جنوب الجيزة من غلق وتشميع عدد ٧ محلات لمخالفتهم المواعيد المحددة للغلق بشوارع ربيع الجيزي والاهرام والمنيب وميدان الجيزة كما تم رفع ٦٠ حاله اشغال متنوعه . 

وتمكن مركز ومدينة منشأة القناطر من رصد عدد من حالات المخالفة خلال حملة لأجهزة المدينة برفقة قوات الأمن والتى قامت بتحرير عدد 14 محضر غلق و 6 محاضر عدم ارتداء الكمامة و 12 محضر إشغال ومصادرة 12 كرسى و 4 قلب شيشة و ماكينة بخار، وضبط محاولة تعدى عبارة عن إقامة صاج جمالون بمنطقة عزبة جلال ببرقاش، حيث تم إيقاف الأعمال ومصادرة الأدوات والمواد المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المالك.

ونجحت مجهودات لجان الرصد والمتابعة بمركز ومدينة الواحات البحرية فى ضبط عدد 2 مقهى مخالف لمواعيد الغلق والإجراءات الإحترازية وعلى الفور تم إتخاذ قرار بالغلق والتشميع  ضدهما وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الملاك، بالإضافة إلى تحرير عدد 12 محضر عدم إرتداء كمامة.

وأسفرت حملة مكبرة لمركز مدينة البدرشين عن غلق وتشميع عدد 2 مقهى مخالف و4 محال وتحرير  8 محاضر عدم إرتداء كمامة ورفع 38 حالة إشغال .

كما تم غلق وتشميع 2 حالة مخالفة بمركز ومدينة أوسيم الأولى عبارة عن مقهى مخالف لتقديمه الشيشة ومصادرة الشيش، ومحل متجاوز لمواعيد الغلق، إلى جانب رفع عدد 87 حالة إشغال طريق تم إيداعها جميعاً مخازن المدينة.   

وبمعاونة الأجهزة الأمنية قام مركز ومدينة الحوامدية بغلق وتشميع حالتى مخالفة لمواعيد الغلق وعدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية الأولى لكوافير حريمى بشارع الأندلس والأخرى لورشة سمكرة بشارع الرشاح بنطاق المدينة.

حي بولاق الدكرور الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا حي الدقي مدينة منشأة القناطر الأجهزة الامنية عدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية

ترشيحاتنا

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة غدا يصاحبه رياح وأمطار على سيناء

شاهد | قبل 48 ساعة على طرحه رسمياً..تعرف على سعر و مواصفات Zenfone 8 Mini

أكاديمية البحث العلمي : نسعى لدعم البحوث التطبيقية المتميزة واستكشاف الأفكار الجديدة واحتضان أصحابها

زايد: القوافل الطبية قدمت خدماتها بالمجان لـ 170 ألف مواطن في شهر

وزير الأوقاف: الجماعات الإرهابية تلوي أعناق النصوص لإيهام عناصرها بأنهم شهداء

كيفية الحصول على قرض الحج و العمرة من بنك مصر..تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلى والزمالك قبل إقامتها بساعات

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جديدة لـ رئيس الوزراء

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

دواء وليس لقاحا..هاني الناظر: علاج جديد يخلصنا من فيروس كورونا اللعين

بعد سقوط الصاروخ الصيني .. ما لا تعرفه عن بحر العرب

بث مباشر لـ سقوط الصاروخ الصيني .. ماذا سيحدث بعد اصطدامه بالأرض؟

بينها مصر .. السعودية تعلن عودة الرحلات مع 43 وجهة دولية

مازالت فى المستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز| خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر و مواصفات سوزوكي بالينو 2021 في مصر .. صور

مواصفات سيارات مبادرة الإحلال الأكثر إقبالا .. صور

بسبب الطقس الحار.. شاهد لحظة تفحم سيارة جيب شيروكي على طريق الكريمات.. فيديو

لمسته قاتلة.. شاهد شاب يلعق أخطر مخلوق بحري سام دون وعي|بالصور

فيديو

فيديو جراف.. أوروبا تنتفض ضد ذيول جماعة الإخوان المسلمين

بسبب الطقس الحار.. شاهد لحظة تفحم سيارة جيب شيروكي على طريق الكريمات.. فيديو

يغيب حتى نهاية الموسم.. تطورات إصابة مصطفى محمد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. كيف أصبح أشرف السعد مليارديرًا؟

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: العقيدة اساسخ العبادات، والمعاملات ثمرة لهما

ليلي زيدان تكتب: فن إغتصاب العقول

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

إبراهيم عمران يكتب: ماذا بعد «رمضان»؟

أحمد شندي يكتب: مصر قاطرة التنمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

ريهام مازن

من قلبي.. الرئيس «الإنسان» يضع المصرية «جوه» عيونه

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

اﻟﻤﺰﻳﺪ