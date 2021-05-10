تطبيقا للإجراءات الاحترازية.. الجيزة تشن حملات واسعة في الأحياء لضبط المخالفين

قام حى بولاق الدكرور بشن حملة مكبرة بالقطاعين الشمالى والجنوبى للحى والتى أسفرت عن تحرير 32 محضر عدم ارتداء كمامة ومصادرة 277 كرسى و2 سماعة و3 شيش و 4أنبوبة بوتاجاز و4 ميزان و4 سلم و8 استاند و11 طاولة و 12 شمسية و 13 ثلاجة و 14 طقطوقة.

جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وفى إطار المجهودات اليومية لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والالتزام بمواعيد الغلق.

وفى ذات السياق وبنطاق حى الدقى تم التحفظ على 2 من مالكى المقاهى المخالفة بمعرفة قوات الأمن وغلق 3 محال لمخالفتهم مواعيد الغلق و تحرير 6 محاضر عدم ارتداء كمامة و6 حاضر إشغال طريق وضبط 2 سيارة ميكروباص للتحميل خارج الموقف.

كما تمكن حي جنوب الجيزة من غلق وتشميع عدد ٧ محلات لمخالفتهم المواعيد المحددة للغلق بشوارع ربيع الجيزي والاهرام والمنيب وميدان الجيزة كما تم رفع ٦٠ حاله اشغال متنوعه .

وتمكن مركز ومدينة منشأة القناطر من رصد عدد من حالات المخالفة خلال حملة لأجهزة المدينة برفقة قوات الأمن والتى قامت بتحرير عدد 14 محضر غلق و 6 محاضر عدم ارتداء الكمامة و 12 محضر إشغال ومصادرة 12 كرسى و 4 قلب شيشة و ماكينة بخار، وضبط محاولة تعدى عبارة عن إقامة صاج جمالون بمنطقة عزبة جلال ببرقاش، حيث تم إيقاف الأعمال ومصادرة الأدوات والمواد المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المالك.

ونجحت مجهودات لجان الرصد والمتابعة بمركز ومدينة الواحات البحرية فى ضبط عدد 2 مقهى مخالف لمواعيد الغلق والإجراءات الإحترازية وعلى الفور تم إتخاذ قرار بالغلق والتشميع ضدهما وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الملاك، بالإضافة إلى تحرير عدد 12 محضر عدم إرتداء كمامة.

وأسفرت حملة مكبرة لمركز مدينة البدرشين عن غلق وتشميع عدد 2 مقهى مخالف و4 محال وتحرير 8 محاضر عدم إرتداء كمامة ورفع 38 حالة إشغال .

كما تم غلق وتشميع 2 حالة مخالفة بمركز ومدينة أوسيم الأولى عبارة عن مقهى مخالف لتقديمه الشيشة ومصادرة الشيش، ومحل متجاوز لمواعيد الغلق، إلى جانب رفع عدد 87 حالة إشغال طريق تم إيداعها جميعاً مخازن المدينة.

وبمعاونة الأجهزة الأمنية قام مركز ومدينة الحوامدية بغلق وتشميع حالتى مخالفة لمواعيد الغلق وعدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية الأولى لكوافير حريمى بشارع الأندلس والأخرى لورشة سمكرة بشارع الرشاح بنطاق المدينة.