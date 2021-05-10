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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاشتاج الشناوي يشعل تويتر بعد تصديه لهجمة ثلاثية من الزمالك

صدى البلد

دشن عدد كبير من جماهير القلعة الحمراء هاشتاج الشناوي حارس مرمى الأهلي، لحماية عرينه، في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الممتاز.

 وذلك بعدما أنقذ محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي مرمى فريقه في الدقيقة 20 من عمر المباراة، بعد توغل شيكابالا من الجبهة اليمنى ودخل الى منطقة الجزاء وسدد صاروخية ولكنه تألق ومنع دخولها المرمى.

ثم ارتدت الى بن شرق الذي سددها مرة أخرى وتألق الشناوي وارتدت، وعادت لبن شرقي مرة أخرى وسددها وتألق الشناوي للمرة الثالثة وحمى الشناوي مرماه من دخول الهدف الأول.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير ووصل الهاشتاج لقائمة الأكثر تداولا، مشيدين بأدائه العالي في التصدي لهذه الهجمة المؤكدة.

 

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: رامي ربيعة وبدر بانون وأيمن أشرف ومحمد هاني.
الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة.
الهجوم: طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد شريف.


ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد 
خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي
خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي 
خط الهجوم : يوسف أوباما

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