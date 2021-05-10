صلاح محسن يتصدر تويتر بعد هدفه الحاسم بمرمى الزمالك

تصدر هاشتاج صلاح محسن قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك عقب احرازه هدف حاسم بمرمى نادي الزمالك خلال شوط المباراة الثاني.

سجل صلاح محسن الهدف في الدقيقة 73 من عمر المباراة، بعد تمريرة رائعة من عمرو السولية ، تسلمها محسن داخل منطقة الجزاء وراوغ محمد عواد وأسكنها الشباك في هدف عالمي.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف الأول في شباك منافسه الزمالك، في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الممتاز.

وتفاعل مع الهاشتاج عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا، معبرين عن روعة الهدف، والتبديل الموفق للمدير الفني موسيماني.