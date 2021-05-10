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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عقب شائعة وفاته.. رواد السوشيال ميديا يطلقون هاشتاج سمير غانم ويدعون له بالشفاء العاجل

صدى البلد

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج سمير غانم، متمنين له الشفاء العاجل بعد نقله للمستشفى أثر أصابته بفيروس كورونا.

وعقب عدد كبير على تطورات حالته الصحية بدون دليل، مما أثار غضب أهله لعدم التأكد من صحة الأخبار التي تنشر عنهم، واخرها شائعة وفاته.

حيث انتشرت منذ ساعات شائعات كثيرة حول وفاة الممثل العظيم سمير غانم، لينفى عادل عزوز عضو نقابة المهن التمثيلية هذه الانباء.

وقال عادل عزوز فى تصريح لـ “صدى البلد” : أن كل ما يتردد عن وفاة الفنان القدير سمير غانم  غير صحيح وعار تماما من الصحة. 

وأضاف عادل عزوز أن الفنان سمير غانم مازال على نفس الحالة التى دخل بها المستشفى والفنانة دلال عبد العزيز وليس هناك أى تطورات جديدة فى حالتهما الصحية. 

ونفى الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، ما تردد من أخبار حول توقف أجهزة والدها الفنان سمير غانم، وذلك تأكيداً لما نشره صدى البلد، عن استقرار حالته الصحية.

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