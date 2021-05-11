شيرين تكشف عن أهم الأعمال الدرامية التي تتابعها في رمضان.. فيديو

قالت المطربة شيرين عبد الوهاب: “إنني سعيدة أنى كنت موجودة بأعمال في رمضان” مؤكدة أيضا “إنني مسرورة بالأعمال الفنية العظيمة على رأسها الاختيار”.

وأضافت عبد الوهاب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية عبر فضائية ام بي سي مصر 2 أن أهم العمال التي أتابعها خلال هذا الشهر اهو الاختيار و "مسلسل المداح" و "لعبة نيوتن" و "اللى مالوش كبير" و "نجيب زاهي زركش" والقاهرة كابول" مشيرة إلى أنني لا ارغب أن أظلم أي عمل فني تم.

وتابعت المطربة شيرين عبد الوهاب أن "الكورونا جات من سنة وقعدت فى البيت وروحت العين السخنة 3 اسابيع وقعدت فى بيتي على طول عشان مسئولة عن ولادى والكورونا مأثرة فيا ".

وأشارت عبد الوهاب إلى أن الألبوم سيتم إصداره قريبا وانني على علم أن جمهوري في انتظاري.