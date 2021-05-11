محمد صلاح : موسيماني وكارتيرون لا يصلحان لتدريب الأهلي والزمالك

قال محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، إن مدربي الأهلي والزمالك، بيتسو موسماني وباتريس كارتيرون لا يستحقان التواجد مع قطبي الكرة المصرية.



وأضاف محمد صلاح، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،:"موسيماني وكارتيرون لا يصلحان لتدريب الأهلي والزمالك، وقد تسببا في ظهور القمة 122 بهذا الشكل المتواضع".



وأردف: "لا أعلم سبب التغييرات في تشكيل الزمالك ولم أعرف مركز أوباما في القمة، وخطة كارتيرون لم تكن موفقة ولماذا غاب سيف الجزيري عن القمة خاصة وأنه يملك السرعات".



وتابع :" شيكابالا كان الأفضل في الزمالك أمام الأهلي، ويليه فرجاني ساسي بسبب الهدف الذي سجله في الشناوي، والزمالك كان في حاجة للفوز للإقتراب من لقب الدوري".