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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد عن محمود علاء: المفروض يتعمله مكافأة ده إضافة للأهلي

ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد

سخر إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية من أداء محمود علاء لاعب نادي الزمالك بعد التعادل مع الأهلي في المباراة التي أقيمت مساء أمس الاثنين ضمن منافسات الجولة ال21 من بطولة الدورى المصري الممتاز . 

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : المفروض يتعمله مكافأة ده اضافه للأهلي  آخر فترة 

 انتهت أحداث مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الممتاز.

وتقدم للأهلي صلاح محسن في الدقيقة 71، وتعادل للزمالك فرجاني ساسي في الدقيقة 80.

وبهذا التعادل يظل الزمالك متصدرًا جدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة، فيما يبقى الأهلي في المركز الثاني بـ41 نقطة.

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الأهلي والزمالك
1- الزمالك - المركز الأول - 45 نقطة.

2- الأهلي المركز الثاني - 41 نقطة.

3- بيراميدز - المركز الثالث - 34  نقطة.

4- المصري - المركز الرابع - 33 نقطة.

5- سموحة - المركز الخامس - 31 نقطة.

6- سيراميكا كليوباترا - المركز السادس- 30 نقطة.

7- الاتحاد السكندري - المركز السابع – 30 نقطة.

8- غزل المحلة - المركز الثامن - 30 نقطة.

9- إنبي- المركز التاسع - 28 نقطة.

10- مصر المقاصة - المركز العاشر - 27 نقطة.

11- طلائع الجيش - المركز الحادي عشر - 26 نقطة.

12- الجونة - المركز الثاني عشر - 26 نقطة.

13- الإسماعيلي - المركز الثالث عشر - 23 نقطة.

14- المقاولون العرب - المركز الرابع عشر - 21 نقطة.

15 - أسوان - المركز الخامس عشر- 21 نقطة.

16- البنك الأهلي - المركز السادس عشر - 18 نقطة.

17- وادي دجلة - المركز السابع عشر - 16 نقطة.

18- الإنتاج الحربي - المركز الثامن عشر - 13 نقطة.

الأهلى الزمالك الدوري المصري الدوري المصري الممتاز

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