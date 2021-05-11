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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القدس خط أحمر

الأردن: إسرائيل تدفع المنطقة إلى المزيد من العنف

علم الأردن
علم الأردن

طالب وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إسرائيل بوقف ممارساتها اللاشرعية وانتهاكاتها في الضفة الغربية المحتلة، وعدوانها اللاإنساني على قطاع غزة.

ووفقًا لقناة "المملكة الأردنية، جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي يعقد افتراضيا في جامعة الدول العربية.

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وتوعد الصفدي إسرائيل في حال استمرار عدوانيتها وعنجهيتها، حيث سيكون له انعكاسات خطيرة على كل شيء، بما في ذلك العلاقات الأردنية الإسرائيلية.

وأكد أن الأردن سيتخذ جميع الخطوات اللازمة لإسناد الأشقاء، وحماية المقدسات وحقوق الشعب الفلسطيني، وحق المنطقة في السلام العادل والشامل.

واستطرد "لن تنعم إسرائيل بالأمن إن لم ينعم الفلسطينيون به. ولن تنعم إسرائيل والمنطقة بالسلام إن لم ينعم به الفلسطينيون. لا قفز فوق فلسطين. ولا قفز فوق القضية الفلسطينية".

وأوضح أن "الأمن والسلام يتحققان بانتهاء الاحتلال، وتلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وجدد وزير الخارجية الأردني بأن القدس خط أحمر، وإسرائيل تلعب بالنار، لافتا إلى أنه لاعدوانية ولاأخلاقية ولاشرعية ممارساتها تدفع المنطقة كلها تجاه المزيد من الصراع، وتقوض إسرائيل كل فرص تحقيق السلام العادل، وتهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وأشار إلى أنه منذ أن فرضت إسرائيل موجة التصعيد والتوتر الأخيرة على القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، قاد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تحركات واتصالات أردنية مكثفة، وبالتنسيق مع الأشقاء في دولة فلسطين، لبلورة جهد دولي فاعل يوقف الانتهاكات، ويحمي الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه كاملة"، تابع الوزير.

وأكد الصفدي أن للمواطنين الفلسطينيين في الشيخ جراح، الحق في بيوتهم، لافتا إلى أن حرمانهم منه سيكون جريمة حرب لا يجوز أن يسمح المجتمع الدولي بها.

إسرائيل الأردن فلسطين قطاع غزة الاحتلال أيمن الصفدي

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