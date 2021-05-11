الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر المبارك..فيديو

أعلن الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أنه تحقق لدينا شرعا من نتائج الرؤية الشرعية الصحيحة عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1442.

وأضاف علام خلال كلمته لإستطلاع هلال شهر شوال أنه على ذلك تعلن دار الإفتاء المصرية أن يوم الأربعاء 12 مايو 2021 هو المتمم لشهر رمضان المبارك لعام 1442 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.

وتابع مفتي الديار المصرية أنه سيكون يوم الخميس 13 مايو 2021 هو أول أيام شهر شوال لعم 1442 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.

تقدم علام بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنى لسيادته دوام الصحة والعافية.

وتقدم كذلك إلى الشعب المصري العظيم بخالص التهنئة ولجميع رؤساء وملوك وأمراء الدول العربية وشعوب الدول العربية.