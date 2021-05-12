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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة يشارك الأيتام فرحتهم بالعيد..فيديو

محافظ القاهرة يشارك
محافظ القاهرة يشارك الأيتام فرحتهم بالعيد

زار اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، دارالسندس لرعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة نصر.

وقدم المحافظ  التهنئة للأطفال بعيد الفطر المبارك، حيث قام بتوزيع الهدايا على الأطفال وشاركهم فرحتهم بحلول العيد.

وأشاد عبد العال خلال الزيارة، بمستوى الرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها الدار للأطفال لدمجهم في المجتمع.

وأوضح المحافظ انها تضم 47 طفلا ويتم دمجهم في  جميع الأنشطة التي تعمل على تنمية مهارات الأطفال مثل المسابقات الرياضية والمعارض الفنية وغيرها من الانشطة.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اعلن أن العاصمة رفعت درجة الاستعداد القصوي بكافة الأحياء ومديريات الخدمات وألغت الإجازات استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك .

وأكد أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة طوال أجازة العيد كما تم ربطها بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة مشيرًا إلى أن المواطنين يمكنهم التواصل مع غرفة العمليات المركزية على رقمى الخط الساخن ١٥٤٩٦ ، و١١٤ والأرقام 23901236 ، 23907147 ، 23912136 للابلاغ عن أي مشكلات في الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور .

وشدد على رؤساء الأحياء بضرورة الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحد من زيادة أعداد الإصابة به والالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية في التاسعة مع السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات "الديليفري" للمنازل بعد هذا التوقيت وكذلك الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات ومنع أى تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية .

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة فى حملاتها اليومية على المقاهى لمتابعة الالتزام بتنفيذ الاجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين ومتابعة الإلتزام بارتداء الكمامات الطبية وقواعد التباعد الاجتماعى مع توقيع العقوبات على المخالفين .

 

اللواء خالد عبدالعال رعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة دارالسندس لرعاية الأيتام

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محافظ القاهرة يشارك الأطفال الأيتام فرحتهم بعيد الفطر

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