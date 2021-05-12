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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد اعتقال 46 فلسطينيا

عشرات القذائف.. بحرية الاحتلال تستهدف شاطئ غزة

عشرات القذائف.. بحرية
عشرات القذائف.. بحرية الاحتلال تستهدف شاطئ غزة

أطلقت بوارج بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عشرات القذائف المدفعية صوب شاطئ مدينة غزة.

وأكدت وكالة "وفا"، بأن بحرية الاحتلال أطلقت عشرات القذائف صوب شاطئ منطقتي السودانية والواحة شمال غرب مدينة غزة.

وتزامن إطلاق القذائف من البحر بإطلاق مدفعية الاحتلال قذائف بشكل مكثف في المنطقة الحدودية شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

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ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الثالث على التوالي موقعاً شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، طالت 46 مواطنًا على الأقل، وذلك في إطار العدوان الواسع الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا وفقاً لوكالة "معا".

وأوضح نادي الأسير، في بيان، أن حملة الاعتقالات هذه هي الأعلى في الضفة منذ شهر يناير من العام الجاري، إضافة إلى حملة الاعتقالات التي نُفذت في القدس يوم الأحد الماضي، مضيفًا إلى أن قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل، وهددت مجموعة من عائلات الأسرى المحررين، وطالبتهم بتسليم أنفسهم.

وبيّن نادي الأسير، أن غالبية المعتقلين هم أسرى سابقون تعرضوا للاعتقال عدة مرات، بينهم صحفيان.

وعرف من بين المعتقلين حتّى الآن، من نابلس: الصحفي محمد نمر عصيدة، وأيمن ربحي حنني، وضياء باسم حنني، عبد الرحمن فؤاد أبو ريحان، وسامر عودة، ومؤيد أحمد غازي.

ومن جنين، جرى اعتقال ثامر سباعنه، وعلي ابو الرب ابو دجانه، والمحرر عوني كميل، مصطفى نعيم مرحين، ومعين محمد عمور، ونزيه أبو عون، ونجله إسلام أبو عون، ونضال عبد الهادي.

فيما جرى اعتقال محمد محمود أبو هشهش، ومحمد خالد حسن النجار، ومحمد أكرم جوده، وعاصم عبيد، وسفيان محمد رشيد أبو جحيشة، محمد علي باجس العلامي، ومحمد عبد الحميد العلامي، وشحدة وليد عمرو من الخليل.


وسُجلت 7 حالات اعتقال من بيت لحم على الأقل، عرف منهم: أنور أحمد الفقيه، عمرو محمود عمرو الشيخ، وعماد الهريمي، وعمر عماد الهريمي، وشادي علي عساكرة، وحسين صالح أبو عكر، وزكي ديرية، ومحمد عبد الله عروج.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال عز الدين محمد أبو دية، وعلاء خليل طموني، وخالد عبد الله سدلة، والصحفي حازم ناصر، ونظير نصار، إضافة إلى محمود رمزي سدر، وخالد حسين براهمة، وأحمد أكرم البايض من أريحا.

يُضاف إلى المعتقلين حذيفة الطويل، وسامح عفانه من قلقيلية، وعمار ياسر مطير، ومحمد علي مطير، وأسامة حسن حماد من قلنديا، علاوة على مصطفى أبو عره من طوباس.

كما اعتقلت تلك القوات ثلاثة موطنين من مخيم قلنديا شمال القدس، وهم: عمار ياسر مطير، ومحمد علي مطير، واسامه حسن حماد.

بحرية الاحتلال شاطئ غزة قذائف تل أبيب قطاع غزة العدوان الإسرائيلي

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