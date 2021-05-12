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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ فيروسات : مصر أصبحت مركزا لتصنيع وتصدير اللقاحات في أفريقيا

كورونا
كورونا

قال الدكتور أحمد شاهين ، استاذ الفيروسات ، إن الموجة الحالية لفيروس كورونا تتضمن  زيادة فى عدد الإصابات والوفيات مشيرأ إلى أن منظمة الصحة العالمية تحذر وتدق ناقوس الخطر من عدم اتباع الاجراءات الاحترازية ضد الفيروس .
وأضاف " شاهين " ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن كورونا يحتم الابتعاد تماما عن التجمعات والتى تعد بيئة خصبة لانتشار الفيروس والالتزام بارتداء الكمامة التى تعد خط الدفاع الأول ضد كورونا  مؤكدا أن كافة تطعيمات كورونا تغذى المناعة .

وأشار إلى أن مصر أصبحت مركزا هاما لتصنيع وتصدير اللقاحات لجميع القارة الإفريقية ، لافتا إلى التحور المستمر يتغير مع تحور الفيروس وبالتالى يتغير مع أعراض المرض سواء فى الصداع   ،لافتا إلى أن فقدان الشهية ، زيادة ضربات القلب ، ارتفاع درجات الحرارة والتى تكون أعراض بسيطة بعد تناول لقاح كورونا والتى تدل على فعالية التطعيم .

 

400 ألف إصابة كورونا في يوم أثار جانبية للقاح فيروس كورونا أحمد شاهين 70 مليون جرعة لقاح

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