أستاذ فيروسات : مصر أصبحت مركزا لتصنيع وتصدير اللقاحات في أفريقيا

قال الدكتور أحمد شاهين ، استاذ الفيروسات ، إن الموجة الحالية لفيروس كورونا تتضمن زيادة فى عدد الإصابات والوفيات مشيرأ إلى أن منظمة الصحة العالمية تحذر وتدق ناقوس الخطر من عدم اتباع الاجراءات الاحترازية ضد الفيروس .

وأضاف " شاهين " ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن كورونا يحتم الابتعاد تماما عن التجمعات والتى تعد بيئة خصبة لانتشار الفيروس والالتزام بارتداء الكمامة التى تعد خط الدفاع الأول ضد كورونا مؤكدا أن كافة تطعيمات كورونا تغذى المناعة .

وأشار إلى أن مصر أصبحت مركزا هاما لتصنيع وتصدير اللقاحات لجميع القارة الإفريقية ، لافتا إلى التحور المستمر يتغير مع تحور الفيروس وبالتالى يتغير مع أعراض المرض سواء فى الصداع ،لافتا إلى أن فقدان الشهية ، زيادة ضربات القلب ، ارتفاع درجات الحرارة والتى تكون أعراض بسيطة بعد تناول لقاح كورونا والتى تدل على فعالية التطعيم .