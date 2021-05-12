عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

العدالة أمر حتمي.. سهر الصايغ تعلق على نهاية مسلسل الطاووس

صدى البلد

علقت الفنانة سهر الصايغ على انتهاء مسلسل “الطاووس” عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل “إنستجرام”.

 

ونشرت سهر الصايغ صورا لها من كواليس مسلسل “الطاووس” وعلقت قائلة: "هذا العمل ليس انتصارا لشجاعة كل من أعلنت تعرضها لأذى لفظي أو جسدي، ولكن بمثابة تحية وتشجيع للمكسوت عنهم من ضحايا، إن العدالة أمر حتمي".

 

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "الطاووس" إصدار المحكمة قرارًا بإعدام كل من «زين وحماد» مغتصبي «أمنية» التي قامت بدورها الفنانة سهر الصايغ، وحققت ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت تريند جوجل.

 

المسلسل عرض على قناة “صدى البلد”، وهو بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، هبة عبد الغني، رانيا محمود ياسين، أحمد فؤاد سليم، هالة فاخر، خالد عليش، يوسف الأسدي، حليم، مها نصار، فرح الزاهد، دانا حمدان، عابد عناني، وإنتاج شركة ستار ميديا المنتجة شيرين مجدي، والمسلسل سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

 

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يعلن عن جدول الدوري المعدل 17 مايو

الذويخ: الساحة الدبلوماسية مهيأة لتحرك عربي يستعيد زمام المبادرة

وزير الرياضة الأسبق: رشحت إيهاب جلال أكثر من مرة لـ الإسماعيلي.. وعثمان يتحمل المسئولية

بسبب عقوبة شيكابالا.. وزير الرياضة الأسبق يفتح النار على اتحاد الكرة

وزير الرياضة الأسبق: أجلت امتحانات لاعبي الأوليمبي بسبب البطولة

بسبب 10 آلاف جنيه.. حكاية أزمة بين حسن شاكوش وريهام سعيد وصلت للمحاكم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف الكاف النهائي من حضور الجماهير في مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

مذبحة وحرب أهلية في إسرائيل.. وقرار عاجل من نتنياهو بعد سقوط الشرطة.. فيديو

تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. تفاصيل

خاص ..استقرار حالة إيهاب جلال الصحية ويقترب من قيادة الإسماعيلى

موعد عيد الفطر المبارك 2021 في مصر

العسل اختلط بالدماء.. تفاصيل حادث مروع لـ عمالة يومية وأطفال يستعدون للعيد .. صور

بعد واقعة شيكابالا .. تحرك جديد من اتحاد الكرة ضد التمييز والعنصرية

رؤية هلال شوال .. الإفتاء تحدد موعد عيد الفطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص 5 سيارات كهربائية مستعملة في العالم.. صور

كل ما تريد معرفته عن لكزس LF SUV .. صور

بعد منع استيراد المستعمل.. النصر تختبر أول إنتاج للسيارة الكهربائية e70 | صور

موعد طرح فورد برونكو الكهربائية بالكامل.. صور

فيديو

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

شاهد... غطاء سيارة قادر على إطفاء الحرائق في دقائق

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: الكعك بين الفراعنة والفاطميين

منى زيدو تكتب: العدالة التي لا زلنا نبحث عنها

آلان سليفي يكتب: سياسة الإدارات الأمريكية في الملف السوري

نعمة محمد الشنشوري تكتب: العيد فرحة

نجاة هاشم تكتب: نعم استفدنا يا رمضان

مروة مصطفى البيلي تكتب: العيد وعوائد الإحسان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: بصمة العسكرية الأمريكية

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

اﻟﻤﺰﻳﺪ