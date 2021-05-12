العدالة أمر حتمي.. سهر الصايغ تعلق على نهاية مسلسل الطاووس

علقت الفنانة سهر الصايغ على انتهاء مسلسل “الطاووس” عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل “إنستجرام”.

ونشرت سهر الصايغ صورا لها من كواليس مسلسل “الطاووس” وعلقت قائلة: "هذا العمل ليس انتصارا لشجاعة كل من أعلنت تعرضها لأذى لفظي أو جسدي، ولكن بمثابة تحية وتشجيع للمكسوت عنهم من ضحايا، إن العدالة أمر حتمي".

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "الطاووس" إصدار المحكمة قرارًا بإعدام كل من «زين وحماد» مغتصبي «أمنية» التي قامت بدورها الفنانة سهر الصايغ، وحققت ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت تريند جوجل.

المسلسل عرض على قناة “صدى البلد”، وهو بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، هبة عبد الغني، رانيا محمود ياسين، أحمد فؤاد سليم، هالة فاخر، خالد عليش، يوسف الأسدي، حليم، مها نصار، فرح الزاهد، دانا حمدان، عابد عناني، وإنتاج شركة ستار ميديا المنتجة شيرين مجدي، والمسلسل سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.