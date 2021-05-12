كل ما تريد معرفته عن الترشح لرئاسة الجامعة .. الشروط والمعايير

الترشح لرئاسة الجامعة، عادة ما يبحث عنه أساتذة الجامعات بعد فتح باب التقدم للترشح لثمان جامعات حكومية وعلى رأسها القاهرة وحلوان وإعلان القوائم النهائية الخاصة بمرشحي جامعة القاهرة وكذلك تحديد موعد المقابلات الخاصة بالمرشحين يوم أمس الثلاثاء الموافق 11 من شهر مايو الجاري ، ويتسائل الكثيرين عن شروط الترشح لرئاسة الجامعات ، وفي هذا التقرير يستعرض "صدى البلد" شروط الترشح لرئاسة الجامعات الخاصة بالمتقدمين لهذا المنصب وتتمثل في الشروط الاتية :-

شروط الترشح لرئاسة الجامعة

أن تكون الجامعة التي يعمل بها المترشح خاضعة لقانون تنظيم الجامعات.

ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

يجب أن يكون المترشح قد شغل وظيفة أستاذاً لخمس سنوات ، بحيث تكون مدة رأس عمله بالجامعة لمدة سنتين على الأقل للترشح لهذا المنصب.

ألا يكون قد سبق له شغل هذا المنصب عن طريق التعيين إلا لمرة واحدة فقط.

عدم توليه أي منصب حزبي خلال فترة ترشحه ، وكذلك طوال مدة توليه هذا المنصب في حال قبوله أو نجاحه.

ألا يكون المترشح قد وقع عليه جزاء تأديبيا بسبب إلا إذا تم إلغاؤه أو إذا تم إزالة هذا الجزاء.

أن يتم المتقدم الدورة التدريبية المنعقدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات ووفقاً للضوابط التي يحددها لتأهيل المترشحين لهذا المنصب.

وكانت قد انطلقت بجامعة القاهرة يوم السبت الموافق 24 من شهر إبريل الماضي وحتى يوم 29 من نفس الشهر فتح باب الترشح للراغبين في التقدم لمنصب رئيس الجامعة ، وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 293 الصادر في يوم 27 يناير من العام الجاري .

موعد الترشح لرئاسة الجامعة

أعلنت العديد من الجامعات القوائم النهائية الخاصة بالمرشحين المتقدمين لمنصب رئيس الجامعة وكذلك موعد الترشح لرئاسة الجامعات ، وعلى رأسها جامعة القاهرة والتي أعلنت يوم أمس الثلاثاء الموافق 11 من شهر مايو الجاري ، قائمتها النهائية الخاصة بالمتقدمين لهذا المنصب ، كما تم الإعلان عن موعد الترشح لرئاسة الجامعات والتي جاءت كالاتي :-

حيث تم فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجامعة اعتبارا من يوم 24 من شهر إبريل الماضي ، وقد استمرت حتى يوم 29 من نفس الشهر ، وقد تم تلقي طلبات الطعون يوم الثلاثاء الموافق 4 من شهر مايو الجاري وحتى الاربعاء الموافق 5 من نفس الشهر .

كما تم النظر في الطعون المقدمة من قبل لجنة "اختيار القيادات الجامعية" بالمجلس الأعلى للجامعات ، وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين والجدول الزمني للمقابلات يوم أمس الثلاثاء الموافق 11 من شهر مايو الجاري ، ‏على أن يتم تسليم أوراق المتقدمين لأعضاء اللجنة يوم الثلاثاء 18 منمايو الجاري .

معايير اختيار القيادات الجامعية

يتم اختيار المتقدمين للترشح لمنصب رئيس الجامعة وفقا للعديد من معاير اختيار القيادات الجامعية ، والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات وفقا لقرار وزير التعليم العالي بهذا الشأن ، حيث جاءت هذه القرارات كالاتي :-

تشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة بقرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات من خلال عضوان من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية يختارهما الوزير .

ثم يقوم المجلس الأعلى للجامعات بترشيح 4 أعضاء من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة ، على أن يكون من بينهم أحد رؤساء الجامعات والذي تسند إليه رئاسة الجامعة .