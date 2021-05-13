بتقنية الـ 5G.. شاومي تطلق هاتف خارق ينافس هواتف سامسونج

كشفت شركة شاومي Xiaomi، عن هاتفها الأحدث والذي ينضم لأسرة الهواتف الرائدة بتقنية الجيل الخامس 5G، وينطلق هاتف Mi 11 Ultra بمواصفات وإمكانيات قوية تجعل منه أكبر منافسي أجهزة سامسونج الجديدة.

مواصفات هاتف شاومي Mi 11 Ultra

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعمل هاتف شاومي Mi 11 Ultra، بأحدث معالجات كوالكوم من نوع Snapdragon 888، بدقة تصنيع 5 نانومتر، يدعم تقنية الجيل الخامس 5G، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 8 و 12 جيجابايت، من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 256 و 512 جيجابايت.

ويحزم هاتف شاومي Mi 11 Ultra، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع سلكيا بقدرة 67 وات، وشحن لاسلكي بقدرة 67 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 وات، ويعمل الهاتف الرائد بواجهة المستخدم MIUI 12.5، ونظام التشغيل الأحدث أندرويد 11.

ويأتي هاتف Mi 11 Ultra، بشاشة منحنية من نوع AMOLED، وبقياس 6.8 بوصة، وبدقة 1440 بيكسل، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتزا فى الثانية، تدعم معاير IP68 لمقاومة الماء والغبار، مع طبقة حماية للشاشة من نوعCorning Gorilla Glass Victus، تحتوي على نوتش أعلى الزاوية اليسري مخصص لكاميرا السيلفى، كما تدعم قارئ بصمات الأصبع مدمج أسفلها.

هاتف Mi 11 Ultra

ويمتاز هاتف شاومي Mi 11 Ultra، بكاميرا خلفية ثلاثية، تضم مستشعر GN2 من إنتاج سامسونج يضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مع بيريسكوب تكبير / تصغير بصري بمعدل 5 أضعاف و 10 مرات تقريبا، متصلة بكاميرتين فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة زوم بدقة 48 ميجابكسل أيضًا، قادرة على التكبير البصري يبلغ 5x، وزوم رقمي يصل إلى و 120 ×، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل.

سعر هاتف شاومي Mi 11 Ultra

وتم تصميم هاتف شاومي Mi 11 Ultra، بهيكل مصنوع من السيراميك، ومتوفر باللونين الأسود والأبيض، مقابل سعر حوالى 1300 دولار أمريكى (أى ما يعادل حوالى 20 ألف و300 جنيه مصرى).