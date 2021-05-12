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رئيس التحرير
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تعليم

من الإسكندرية لأسوان.. ننشر موعد صلاة عيد الفطر المبارك في جميع المحافظات

صلاة عيد الفطر المبارك
صلاة عيد الفطر المبارك

بعد انتهاء اخر أيام شهر رمضان المبارك ، يستعد الشعب المصري لاستقبال عيد الفطر بعد ساعات قليلة ، وفي هذا التقرير يستعرض "صدى البلد" موعد إقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظات جمهورية مصر العربية ، وكذلك أول واخر المحافظات التي ستؤدي الصلاة، وفقا للحسابات التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية.

 

وجاءت مواعيد صلاة العيد بمحافظات الجمهورية كالاتي :- 

 

تأتي "طابا" أول الأماكن التي تؤدي صلاة عيد الفطر ، حيث يحين موعد الصلاة في تمام الساعة الخامسة و14 دقيقة صباحاً حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة ، ثم يحين وقت صلاة العيد بمحافظات القاهرة وشبين الكوم والجيزة في تمام الساعة الخامسة و28 دقيقة ، بينما تأتي في محافظتي الفيوم والإسكندرية في تمام الساعة الخامسة و31 دقيقة .

 

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ويحين وقت صلاة عيد الفطر في الطور والإسماعيلية وشلاتين في تمام الساعة الخامسة و22 دقيقة ، وفي سانت كاترين وشرم الشيخ وشلاتين في الساعة الخامسة و20 دقيقة، وفي دمنهور وقنا في الساعة الخامسة و29 دقيقة صباحا ، وفي بورسعيد في تمام الساعة الخامسة و21 دقيقة ، وفي محافظات السويس والغردقة ودمياط في تمام الساعة الخامسة و23 دقيقة صباحاً ، وفي العريش في الساعة الخامسة و16 دقيقة .

 

ويحين وقت صلاة عيد الفطر في تمام الساعة الخامسة و27 دقيقة بـ طنطا وبنها وكفر الشيخ، وفي الخامسة و25 دقيقة في المنصورة، وفي تمام الساعة الخامسة و26 دقيقة في الزقازيق ، بينما تحين في محافظات أبو سمبل والخارجة في تمام الساعة الخامسة و40 دقيقة، وفي مرسى مطروح في الخامسة و41 دقيقة، ونوبيع في الساعة الخامسة و16 دقيقة .

 

وتأتي صلاة العيد في تمام الساعة الخامسة و30 دقيقة في محافظة بني سويف، وفي الخامسة و33 دقيقة في محافظات المنيا وأسيوط، وفي سوهاج وأسوان في تمام الخامسة و32 دقيقة صباحاً .

 

بينما تأتي مدينة السلوم آخر المدن المصرية التي تؤدي صلاة عيد الفطر في تمام الساعة الخامسة و49 دقيقة صباحاً .

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