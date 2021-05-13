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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان صادم لمنظمة الصحة العالمية عن حل كان سيمنع تفشي كورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

خلص تقرير بتكليف من منظمة الصحة العالمية إلى أن جائحة كوفيد -19 "كان من الممكن منعها" إذا تصرف العالم عاجلاً، وفقًا لما ذكرته شبكة سي إن إن.


وجدت لجنة مستقلة عينتها منظمة الصحة العالمية وترأستها رئيسة الوزراء النيوزيلندية السابقة هيلين كلارك والرئيسة الليبيرية السابقة إيلين جونسون سيرليف أن وباء كوفيد -19 "كان يمكن منعه" إذا تصرف العالم عاجلاً وبشكل منسق.

وقالت سيرليف في مؤتمر صحفي:هذه كارثة مستمرة نعتقد أنه كان من الممكن منعها".

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أضافت "تشير الأدلة إلى أن تفشي المرض أصبح وباءً بسبب الإخفاقات والفجوات والتأخيرات في التأهب والاستجابة. كان هذا جزئيا بسبب الفشل في التعلم من الماضي ".

ووجدت اللجنة أن منظمة الصحة العالمية كان ينبغي أن تعلن حالة الطوارئ في وقت أقرب وأن هناك حاجة الآن لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع حدوث جائحة آخر.

وقال التقرير أيضًا إن الأنظمة الوطنية والدولية الحالية "غير كافية لحماية الناس من COVID-19" وأن فبراير 2020 كان "شهرًا ضائعًا".

ولفتت إلى إن الوقت المستغرق منذ الإبلاغ عن مجموعة من حالات الالتهاب الرئوي مجهول المصدر في منتصف أواخر ديسمبر 2019 حتى الإعلان عن حالة طوارئ صحية عامة ذات أهمية دولية كان  طويلا جدًا ".

وحثت اللجنة المجتمع الدولي على الاستعداد لتفشي المرض في المستقبل والحيلولة دون تحوله إلى جائحة.

وأوصت بإصلاحات مثل: ينبغي إنشاء نظام عالمي جديد للمراقبة يقوم على الشفافية الكاملة.

ومن شأن هذا النظام أن يمنح منظمة الصحة العالمية سلطة نشر المعلومات حول حالات تفشي الأمراض المحتملة الوبائية على أساس فوري دون الحاجة إلى طلب الموافقة وإرسال خبراء للتحقيق في أقرب وقت ممكن.

يجب على جميع الحكومات الاستثمار في حالة الطوارئ بحيث يكون هناك وقت لحل أي أزمة صحية قادمة.

 

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