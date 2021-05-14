عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

صور مسربة تكشف لأول مرة عن تصميم هواوي P50

صورة سابقة لهاتف
صورة سابقة لهاتف P50

ظهرت كثير من الشائعات حول سلسلة هواتف هواوي الرائدة Huawei P50، في الأشهر القليلة الماضية، التي ترددت معظمها حول أن التشكيلة ستأتي معظمها بإعدادات كاميرا خلفية بتصميم مميز.

وحسبما ذكر موقع "gsmarena" التقني، من أهم الميزات البارزة  التي سيقدمها هاتف هواوي Huawei P50 المرتقب، هي تصميم الكاميرا الخلفية حيث من المتوقع أن تأتي داخل دائرتين كبيرتين لإيواء أربع مستشعرات، بما في ذلك مستشعر 1 بوصة كبير للكاميرا الرئيسية.

 

شاهد .. أول فيديو لنظام التشغيل Harmony OS من هواوي يستعرض مميزاته

شاهد.. هاتف هواوي Mate X2 يخضع لاختبارات المتانة

 

وتأتي آخر الأخبار حول سلسلة هواوي P50، من حساب التسريبات المسمى @ RODENT950، على موقع تويتر حيث زعم المسرب التقني، أن التصميم الذي ظهر في الصور المسربة سابقا ليست النماذج الفعلية التي ستنطلق بها الهواتف المرتقبة.

Leaker claims these are real renders of the Huawei P50 series
هواوي P50

وتظهر التسريبات الجديدة صورا ثلاثية الأبعاد لسلسلة هواتف هواوي P50، مع تصميم لإعدادات الكاميرا الخلفية، مصمفوفة داخل حلقات مرئية كبيرة، حيث تأتي ثلاث كاميرات في الدائرة العلوية، وواحدة في الحلقة السفلية التي من المفترض أن تضم مستشعر الكاميرا الرئيسي.

وأشارت التسريبات السابقة، إلى أن سلسلة هواوي التي من المحتمل أن يعلن عنها فى وقت لاحق من شهر يونيو المقبل، أن الحلقات المزدوجة التي تشكل جزءًا من إعداد الكاميرا ولكن لم يتم تحديد تصميم الكاميرات الموجودة داخل الدائرتين بشكل واضح.

مواصفات هاتف هواوي Huawei P50

وتشير الشائعات على تويتر إلى وجود عدسة تليفوتوغرافية بدقة 12 ميجابكسل تتميز بتكبير متغيير، للإصدار العادي من تشكيلة P50، ويقال إن سلسلة هواوي المرتقبة ستضم ثلاثة طرازات مختلفة هي P50 و P50 Pro و P50 Pro+.

Leaker claims these are real renders of the Huawei P50 series
هواوي P50

ومن المتوقع أن يأتي الإصدار العادي من هواتف هواوي P50، بشاشة بقياس 6.3 بوصة، مع كاميرا سيلفي بفتحة مركزية، إلى جانب كاميرا خلفية رباعية تأتي بمستشعر رئيسي من نوع IMX 800 بقياس 1 بوصة من سوني.

ومن المحتمل وفقا لبعض التسريبات أن ثلاثي هواتف هواوي Huawei P50، ستنطلق في وقت لاحق من شهري مايو أو يونيو.

هواوي Huawei P50 مواصفات هواوي P50 سعر Huawei P50 Pro هواتف هواوي بي 50

موضوعات متعلقة

هواوي تطلق نسخة الـ 4G من هاتفها المتطور Nova 8 Pro

هواوي تستعد لإطلاق أقمار صناعية لاختبار تقنية 6G

خسارة هواوي مستمرة.. الكشف عن الشركة المصنعة للهواتف الذكية الأكثر شهرة في العالم

تقلد آبل.. مفاجأة صادمة لمنتظري هواتف Huawei P50 من هواوى

ترشيحاتنا

تعليق صادم من كلوب عقب رفض ماني مصافحته له

بدون كمامات.. مسلمو أمريكا يحتفلون بعيد الفطر بعد عودة الحياة لطبيعتها

التأمين والقروض ..10 إختصاصات للجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب

أمريكا.. إصابة 9 أشخاص في إطلاق نار بولاية رود آيلاند

كلوب يتحدث عن فوز ليفربول أمام مانشستر يونايتد وهدف محمد صلاح

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية

قرارات حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

إسرائيل تسعى لإنهاء القتال في غزة.. لهذا السبب

الالتزام بالإجراءات الاحترازية وحدها ليس كافيا .. كورونا هيصيبك هيصيبك .. خاص

حماس: هنية تلقى اتصالا من مصر .. ونحذر إسرائيل من أي اجتياح بري لـ غزة

ضربة كبرى.. كتائب القسام تقصف قاعدة جوية إسرائيلية

بعد التنمر عليه بـ القمة 122.. موسيماني يدعم شيكابالا بهذه الخطوة

تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفود سياحية تزور المتحف القومي للحضارة المصرية.. صور

مواصفات تويوتا كامري 2021 في السعودية .. صور

أسعار العيد .. مقارنة بين ارخص سيارات مستعمله في مصر .. صور

مرسيدس نطلق ما يباخ s680 بمحرك جبار .. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ