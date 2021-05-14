صور مسربة تكشف لأول مرة عن تصميم هواوي P50

ظهرت كثير من الشائعات حول سلسلة هواتف هواوي الرائدة Huawei P50، في الأشهر القليلة الماضية، التي ترددت معظمها حول أن التشكيلة ستأتي معظمها بإعدادات كاميرا خلفية بتصميم مميز.

وحسبما ذكر موقع "gsmarena" التقني، من أهم الميزات البارزة التي سيقدمها هاتف هواوي Huawei P50 المرتقب، هي تصميم الكاميرا الخلفية حيث من المتوقع أن تأتي داخل دائرتين كبيرتين لإيواء أربع مستشعرات، بما في ذلك مستشعر 1 بوصة كبير للكاميرا الرئيسية.

وتأتي آخر الأخبار حول سلسلة هواوي P50، من حساب التسريبات المسمى @ RODENT950، على موقع تويتر حيث زعم المسرب التقني، أن التصميم الذي ظهر في الصور المسربة سابقا ليست النماذج الفعلية التي ستنطلق بها الهواتف المرتقبة.

هواوي P50

وتظهر التسريبات الجديدة صورا ثلاثية الأبعاد لسلسلة هواتف هواوي P50، مع تصميم لإعدادات الكاميرا الخلفية، مصمفوفة داخل حلقات مرئية كبيرة، حيث تأتي ثلاث كاميرات في الدائرة العلوية، وواحدة في الحلقة السفلية التي من المفترض أن تضم مستشعر الكاميرا الرئيسي.

وأشارت التسريبات السابقة، إلى أن سلسلة هواوي التي من المحتمل أن يعلن عنها فى وقت لاحق من شهر يونيو المقبل، أن الحلقات المزدوجة التي تشكل جزءًا من إعداد الكاميرا ولكن لم يتم تحديد تصميم الكاميرات الموجودة داخل الدائرتين بشكل واضح.

مواصفات هاتف هواوي Huawei P50

وتشير الشائعات على تويتر إلى وجود عدسة تليفوتوغرافية بدقة 12 ميجابكسل تتميز بتكبير متغيير، للإصدار العادي من تشكيلة P50، ويقال إن سلسلة هواوي المرتقبة ستضم ثلاثة طرازات مختلفة هي P50 و P50 Pro و P50 Pro+.

هواوي P50

ومن المتوقع أن يأتي الإصدار العادي من هواتف هواوي P50، بشاشة بقياس 6.3 بوصة، مع كاميرا سيلفي بفتحة مركزية، إلى جانب كاميرا خلفية رباعية تأتي بمستشعر رئيسي من نوع IMX 800 بقياس 1 بوصة من سوني.

ومن المحتمل وفقا لبعض التسريبات أن ثلاثي هواتف هواوي Huawei P50، ستنطلق في وقت لاحق من شهري مايو أو يونيو.