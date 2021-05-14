مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 5 - 2021 و القنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 14-5-2021 عدد من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، ولعل أبرزها مواجهة نيو كاسل يونايتد أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.



مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا :

مولودية الجزائر X الوداد المغربى - 9:00 مساء - beIN Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي



نيوكاسل يونايتد X مانشستر سيتي - 9:00 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدورى السعودى



الاتفاق X الشباب - 5:55 مساء - الرياضية السعودية 1

الفيصلي X أبها - ا6:15 مساء - الرياضية السعودية 2

العين X النصر - 6:15 مساء - الرياضية السعودية 3

الهلال X الباطن - 8:00 مساء - الرياضية السعودية 1

الأهلي X القادسية- 8:00 مساء - الرياضية السعودية 2

مواعيد مباريات الدوري المصري



البنك الأهلي X المقاولون العرب - 5:00 مساء - on time sport HD 2

الإسماعيلي X أسوان -5:00 مساء - on time sport HD 1

غزل المحلة X المصري البورسعيدي - 7:00مساء - on time sport HD 1

الزمالك X إنبي- 9:00 مساء - on time sport HD 1