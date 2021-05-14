مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 5 - 2021 و القنوات الناقلة
تنطلق اليوم الجمعة 14-5-2021 عدد من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، ولعل أبرزها مواجهة نيو كاسل يونايتد أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا :
مولودية الجزائر X الوداد المغربى - 9:00 مساء - beIN Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
نيوكاسل يونايتد X مانشستر سيتي - 9:00 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدورى السعودى
الاتفاق X الشباب - 5:55 مساء - الرياضية السعودية 1
الفيصلي X أبها - ا6:15 مساء - الرياضية السعودية 2
العين X النصر - 6:15 مساء - الرياضية السعودية 3
الهلال X الباطن - 8:00 مساء - الرياضية السعودية 1
الأهلي X القادسية- 8:00 مساء - الرياضية السعودية 2
مواعيد مباريات الدوري المصري
البنك الأهلي X المقاولون العرب - 5:00 مساء - on time sport HD 2
الإسماعيلي X أسوان -5:00 مساء - on time sport HD 1
غزل المحلة X المصري البورسعيدي - 7:00مساء - on time sport HD 1
الزمالك X إنبي- 9:00 مساء - on time sport HD 1