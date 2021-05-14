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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 5 - 2021 و القنوات الناقلة

صدى البلد

تنطلق اليوم الجمعة 14-5-2021 عدد من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، ولعل أبرزها مواجهة نيو كاسل يونايتد أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.
 

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا :
مولودية الجزائر X الوداد المغربى - 9:00 مساء - beIN Sports 1 HD

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي 


نيوكاسل يونايتد X مانشستر سيتي -  9:00 مساء -  beIN Sports 1 HD Premium

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تعليق صادم من كلوب عقب رفض ماني مصافحته له

مواعيد مباريات الدورى السعودى 


الاتفاق X الشباب - 5:55 مساء - الرياضية السعودية 1

الفيصلي X   أبها - ا6:15 مساء -  الرياضية السعودية 2

العين X النصر -  6:15 مساء - الرياضية السعودية 3

الهلال X الباطن - 8:00 مساء - الرياضية السعودية 1  

الأهلي X القادسية-  8:00 مساء - الرياضية السعودية 2                

 

مواعيد مباريات الدوري المصري


البنك الأهلي X المقاولون العرب -  5:00 مساء -  on time sport HD 2

الإسماعيلي X أسوان  -5:00 مساء - on time sport HD 1

غزل المحلة X المصري البورسعيدي -  7:00مساء - on time sport HD 1        

الزمالك X إنبي- 9:00 مساء - on time sport HD 1

 

الدوري المصري الأهلى الزمالك الدوري ابطال افريقيا الدوري الإنجليزي دوري ابطال افريقيا

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